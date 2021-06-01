Honor представляет ноутбуки Honor MagicBook X на базе процессоров Intel Core 10 поколения

Компания Honor представляет ноутбуки Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 15, оснащенные высокопроизводительными процессорами Intel Core 10поколения.

Благодаря легкому алюминиевому корпусу Honor MagicBook X 14 весит всего 1,38 кг при толщине 15,9 мм, а MagicBook X 15 — 1,56 кг при толщине 16,9 мм. Ноутбуки легко помещаются практически в любую сумку или рюкзак, что позволяет без проблем брать их с собой куда угодно, чтобы пользоваться всеми преимуществами новых устройств для работы, учебы и отдыха там, где это удобно.

Ноутбуки Honor MagicBook X оснащены яркими и четкими FullView-экранами с поддержкой режима защиты зрения Eye Comfort. Благодаря сниженному вдвое уровню излучения синего цвета и отсутствию мерцания (сертификаты TÜV Rheinland), экраны Honor обеспечивают комфорт для глаз даже при длительной работе с ноутбуком. Благодаря узким рамкам шириной всего 4,8 мм с трех сторон, полезная площадь экрана MagicBook X 14 — 84%, тогда как у MagicBook X 15 при ширине рамок всего 5,3 мм экран занимает 87% полезной площади. Для еще большего удобства ноутбуки Honor MagicBook Х 14 оснащены усовершенствованными шарнирами, которые позволяют раскрывать крышку экрана на 180 градусов.

Honor MagicBook X

Новые ноутбуки работают на базе процессоров Intel Core i5-10210U и i3-10110U. Процессоры Intel Core i5 поддерживают тактовую частоту до 4,2 ГГц в режиме Turbo Boost. Двухканальная оперативная память емкостью до 16 Гб и один из самых быстрых твердотельных накопителей PCIe NVMe SSD обеспечивают высокую скорость обработки мультимедийных файлов.

Для предотвращения перегрева ключевых компонентов ноутбуки Honor MagicBook X получили усовершенствованную систему охлаждения с вентилятором сверхбольшого размера, который позволил увеличить воздушный поток на 38% и обеспечил эффективное рассеивание тепла даже при длительной работе устройств.

Honor MagicBook X 14 оснащен батареей емкостью 56 Втч и поддерживает более 13 часов автономной работы в режиме воспроизведения локального Full HD видео и более 11 часов непрерывного просмотра веб-страниц. Honor MagicBook X 15 получил батарею на 42 Втч и способен работать до 8 часов в режиме воспроизведения видео и более 7 часов в режиме просмотра веб-страниц. Идущее в комплекте быстрое зарядное устройство мощностью 65 Вт при весе 200 граммов способно зарядить батарею ноутбука на 70% всего за 60 минут.

Новые Honor MagicBook X 14 и Honor MagicBook X 15 оснащены сдвоенными антеннами 2×2 MIMO, обеспечивающими скорость беспроводной передачи данных до 1733 Мбит/с. Для тех, кто предпочитает делать несколько дел одновременно или часто использует для решения тех или иных задач и смартфон, и ноутбук, новые Honor MagicBook X предлагают функцию «Мультиэкран», позволяющую управлять смартфоном с экрана ноутбука, перемещать файлы между устройствами простым перетаскиванием и использовать клавиатуру и мышь для управления смартфоном. Пользователи могут открывать документы на любом из устройств независимо от места фактического хранения, редактировать и сохранять их, не утруждая себя сложным процессом переноса файлов между устройствами на различных платформах.

Встроенный прямо в кнопку питания сканер отпечатков пальцев позволяет мгновенно разблокировать ноутбук без ввода пароля, не снижая уровень защищенности конфиденциальной информации.

Ноутбуки Honor MagicBook X появятся в продаже с 15 июня 2021 г. в фирменных розничных магазинах Honor, официальном интернет-магазине Honor и других каналах партнеров бренда.

Модель Honor MagicBook X 14 на базе процессора Intel Core i3-10110U (8 ГБ + 256 ГБ) будет доступна по рекомендованной розничной цене 49 990 руб.

Модели Honor MagicBook X 15 на базе процессоров Intel Core i5-10210U (8 ГБ/16 ГБ + 512 ГБ) и i3-10110U (8 ГБ + 256 ГБ) – по рекомендованной розничной цене 59 990 и 52 990 руб. соответственно.

В период с 1 по 14 июня 2021 г. только на официальном сайте интернет-магазина Honor и в официальных монобрендовых магазинах Honor в Москве и других городах России будет доступен предзаказ. Новые модели можно будет приобрести на более выгодных условиях, внеся депозит 1000 руб. и получив выгоду до 8000 руб. при оплате всего заказа 15 июня 2021 г.