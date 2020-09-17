Honor начинает продажи планшета Honor Pad V6 и ноутбуков Honor MagicBook. Цены

Honor объявила о старте продаж мультимедийного планшета Honor Pad V6 и обновлённых ноутбуков Honor MagicBook 14, MagicBook 15 и MagicBook Pro на базе мобильных процессоров AMD Ryzen серии 4000.

Новый планшет Honor Pad V6 расширяет портфолио умных устройств в рамках стратегии связанной экосистемы «1+8+N» и представляет собой универсальный инструмент для выполнения ежедневных задач в различных сценариях использования. Планшет построен на базе 7-нм процессора Kirin 985 и оснащён экраном с диагональю 10,4 дюйма, разрешением 2К (2000 x 1200 пикселей) и 100% охватом гаммы sRGB. Устройство получило набор актуальных функций и решений, среди которых технология мгновенной передачи данных Magic-link 2.0 с режимом «Мультиэкран», поддержка стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6, аудиосистема со стереодинамиками, возможность подключения стилуса Honor Magic-Pencil и беспроводной клавиатуры Honor Wireless Keyboard.

Обновлённые ноутбуки Honor MagicBook 14, Honor MagicBook 15 и Honor MagicBook Pro построены на базе передовых 7-нм мобильных процессоров AMD Ryzen серии 4000. Ультрабуки Honor MagicBook расширяют экосистему интеллектуальных устройств Honor life и предлагают пользователям решения как для интенсивной работы, так и для мультимедийных развлечений.





Ноутбуки оснащены безрамочными экранами Full HD, усовершенствованной системой охлаждения, лёгкими и тонкими корпусами из алюминиевого сплава, а также технологией Magic-link 2.0 для мгновенной передачи данных.

Новинки Honor поступят в продажу на сайте официального интернет-магазина Honor с 18 сентября. Стоимость планшета Honor Pad V6 в конфигурации 6 ГБ RAM + 128 ГБ ROM составит 29 990 рублей. При оформлении покупки пользователи смогут получить подарок на выбор: спортивные наушники или многофункциональный фитнес-трекер.

Стоимость ноутбуков Honor MagicBook 14 и MagicBook 15 в конфигурации 8 ГБ RAM + 512 ГБ ROM – 59 990 рублей, а Honor MagicBook Pro в конфигурации 16 ГБ RAM + 512 ГБ ROM – 69 990 рублей.

При покупке ноутбуков пользователи смогут получить подарки на выбор: беспроводную мышь, рюкзак, спортивные наушники, фитнес-трекер или роутер Honor Router 3 с поддержкой технологии Wi-Fi 6.