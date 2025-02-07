В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи ноутбуков Honor MagicBook X16 и MagicBook X14

«М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж двух ноутбуков Honor из доступной серии MagicBook Х: обновленной версии MagicBook X16 и новой модели MagicBook X14. У каждой новинки предусмотрен выбор процессора, конфигурации памяти, а также наличия или отсутствия предустановленной операционной системы. Стоимость в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» — от 54 990 руб. В период с 7 февраля по 17 марта 2025 г. действует специальное предложение: скидка на покупку до 17 тыс. рублей в зависимости от выбора модели и конфигурации. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Honor MagicBook X16 (2025)

Honor MagicBook X16 (2025) имеет толщину 17,9 мм и вес 1,68 кг. Тонкие рамки экрана Honor FullView обеспечивают увеличенную полезную площадь 89%. Экран имеет яркость до 300 нит и антибликовое покрытие. Разрешение экрана – 1920x1200 пикселей, цветовой охват – 45% палитры NTSC. Благодаря соотношению сторон 16:10 пользователи Honor MagicBook X16 (2025) видят на экране больше контента, чем с традиционными пропорциями 16:9.

Безопасность для зрения, а также комфорт использования обеспечивают технологии подавления мерцания и снижения синего света, эффективность которых подтверждена сертификатами TÜV Rheinland. Кроме того, пользователям доступны режим электронной книги и технология «Динамическая яркость».

М.Видео-Эльдорадо В «М.Видео-Эльдорадо» стартовали продажи ноутбуков Honor MagicBook X16 и MagicBook X14

Honor MagicBook X16 (2025) построен на базе процессора Intel Core i5-13420H 13 поколения. Пользователям доступен выбор мощности ноутбука сочетанием клавиш «Fn+P», когда происходит переключение между «Сбалансированным» и «Производительным» режимами работы для увеличенной автономности и снижения шума вентилятора или продуктивного решения ресурсоемких задач при подключенном источнике питания.

Honor MagicBook X16 (2025) оснащен 8 или 16 ГБ оперативной памяти, а для хранения данных предусмотрены SSD-накопители емкостью 512 ГБ или 1 ТБ.

Батарея 42 Втч обеспечивает до 9 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD или до 7,5 часов офисной работы, а быстрая универсальная зарядка 65 Вт позволяет оперативно пополнить запас энергии для продолжения работы и может быть использована со смартфонами и планшетами Honor.

Honor MagicBook X16 (2025) поддерживает технологию Honor Share для быстрой беспроводной передачи файлов между устройствами Honor, включая смартфоны и планшеты. Функция «Мультиэкран» позволяет открывать на экране ноутбука до трех окон мобильных приложений и полноценно управлять ими, перемещать файлы между устройствами и приложениями. Утилита Honor Device Clone переносит файлы со старых Windows-ноутбуков любых производителей, обеспечивая быстрый старт работы с Honor MagicBook X16 (2025).

Honor MagicBook X14

Особенностями ноутбука стали отказ от традиционного для серии MagicBook X цельнометаллического корпуса и новая расцветка «Облачный серый», использование процессора предыдущего поколения и отсутствие NFC-метки для работы функции Honor Share.

Honor MagicBook X14 (2025) построен на базе процессора Intel Core i5-12450H 12 поколения. Четыре производительных ядра способны разгоняться до частоты 4,4 ГГц, еще четыре экономичных ядра обеспечивают увеличение времени работы без подзарядки при выполнении нетребовательных задач.

Honor MagicBook X14 (2025) оснащен 8 или 16 ГБ оперативной памяти, а для хранения данных — SSD-накопителем емкостью 512 ГБ. Батарея 42 Втч обеспечивает до 9 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD или до 7,5 часов повседневной офисной работы, а быстрая зарядка 65 Вт позволяет оперативно пополнить запас энергии. Как и в старшей модели, пользователям доступен быстрый перенос данных с помощью Honor Device Clone и удобная экосистемная функция «Мультиэкран».

Цены в сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо»

Honor MagicBook X16 (2025) — от 59 999 руб. (Core i3, 8+512 ГБ, DOS) и может доходить до 109 999 руб. (Core i5, 16 ГБ + 1 ТБ, Windows 11).

Honor MagicBook X14 (2025) — от 54 999 руб. (Core i3, 8+512 ГБ, DOS) и может доходить до 84 999 руб. (Core i5, 16+512 ГБ, Windows 11).

В период с 7 февраля по 17 марта 2025 г. действует специальное предложение: скидка на покупку до 17 тыс. руб. в зависимости от выбора модели и конфигурации.