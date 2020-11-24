Honor представила новый ультратонкий ноутбук Magicbook Pro. Цена. Фото

Бренд Honor представил новый ультратонкий ноутбук Honor Magicbook Pro, построенный на базе передового процессора Intel Core i5-10210U 10 поколения и оснащенный улучшенной дискретной видеокартой Nvidia Geforce MX350.

Новый ноутбук серии Magicbook расширяет портфолио Honor в рамках связанной экосистемы Honor life, а также стратегии «1+8+N» и представляет собой универсальный инструмент для выполнения ежедневных задач в различных сценариях использования. Ноутбук получил безрамочный экран диагональю 16,1 дюйма с антибликовым покрытием и поддержкой 100% цветового охвата sRGB.

Новый ноутбук Honor Magicbook Pro построен на базе четырехъядерного восьмипотокового процессора IntelCore i5-10210U с базовой тактовой частотой 1,6 ГГц и разгоном до 4,2 ГГц. Новая улучшенная дискретная видеокарта Nvidia Geforce MX350 поддерживает до 640 потоковых процессоров и оснащена 2 ГБ высокоскоростной памяти GDDR5, что увеличивает скорость графической обработки изображения на 25% по сравнению с видеокартами предыдущего поколения.

Ноутбук получил две теплоотводные трубки и два вентилятора Shark Fin 2.0, которые увеличивают воздушный поток на 20%. Семь температурных датчиков работают со специальными приводами вентиляторов и поддерживают технологию драйвера синусоидальной волны, что значительно снижает уровень шума вентиляторов и обеспечивает максимальное охлаждение.

Ноутбук Honor Magicbook Pro

Honor Magicbook Pro последней версии оснащен 16,1-дюймовым экраном с антибликовым покрытием и узкими рамками 4,9 мм с трех сторон. Площадь экрана составляет 90%, что обеспечивает эффект полного погружения при просмотре фото и видео. Широкий цветовой охват 100% sRGB гарантирует яркость изображения, а функция защиты от излучения синего света и бликов снижает нагрузку на глаза, делая работу за ноутбуком максимально комфортной.

Корпус ноутбука выполнен из алюминиевого сплава толщиной всего 16,9 мм и весом 1,7 кг. Ноутбук получил мощную батарею емкостью 56 мА×ч, которая может быть заряжена до 50% за 30 минут благодаря технологии быстрой зарядки 65 Вт.

Новый Honor Magicbook Pro поддерживает технологию Magic-link, которая позволяет быстро передавать фотографии, видео и документы между ноутбуком и некоторыми смартфонами Honor. Для подключения смартфона к ноутбуку достаточно лишь коснуться им специальной метки Magic-link на ноутбуке.

Сканер отпечатков пальцев, встроенный прямо в кнопку питания, позволяет разблокировать ноутбук одновременно с выводом из спящего режима.

Ноутбук оснащен богатым набором портов, включая один порт USB-C, три порта USB 3.0 (Type-A), порт HDMI и разъем для аудио 3,5 мм. Беспроводное подключение обеспечивает Wi-Fi-модем IEEE 802.11a/b/g/n/ac с технологией 2×2 MIMO и поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц. Для беспроводного подключения периферийных устройств — интерфейс Bluetooth 5.0, обеспечивающий пониженное потребление энергии.

Новый ноутбук Honor Magicbook Pro будет доступен для предзаказа по рекомендованной розничной цене 99990 руб. в официальном интернет-магазине Honor и других каналах партнеров бренда в космическом сером цвете. В период предзаказа на официальном сайте интернет-магазина Honor покупатели нового Honor Magicbook Pro смогут получить скидку в размере 20000 руб. при добавлении продукта в корзину. Ноутбук поступит в продажу 4 декабря 2020 г.