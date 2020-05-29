Honor представила ноутбук MagicBook 15с безрамочным экраном. Цена

Honor представила новый ноутбук третьего поколения Honor MagicBook 15, ориентированный на молодых и активных пользователей, нуждающихся в универсальном инструменте для работы и развлечений. Новый ноутбук получил безрамочный экран с диагональю 15,6 дюйма, легкий и тонкий корпус из алюминиевого сплава, процессор AMD Ryzen 5 3500U с видеокартой Radeon Vega 8 Graphics и усовершенствованную технологию мгновенной передачи данных между устройствами Magic-Link 2.0, повышающую продуктивность при одновременном использовании смартфона и ноутбука. Представленная модель пополнила активно развивающуюся экосистему умных устройств Honor в рамках концепции «1+8+N», став промежуточным вариантом между компактным MagicBook 14 и профессиональным MagicBook Pro с диагональю экрана 16 дюймов.

Honor MagicBook 15 оснащен безрамочным FullView-экраном с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920×1080 пикселей и соотношением сторон 16:9. Спрятав веб-камеру ноутбука на клавиатуре, разработчикам удалось уменьшить рамки ноутбука до 5,3 мм, увеличив эффективную площадь экрана до 87% поверхности крышки и сделав устройство ещё более компактным. Визуальный комфорт, обеспечиваемый тонкими рамками, дополнился антибликовым покрытием, а соответствие высоким требованиям безопасности гарантируется сертификацией компании TÜV Rheinland.

Как и все ноутбуки серии, Honor MagicBook 15 выполнен в прочном и лёгком корпусе из алюминиевого сплава: при толщине 16,9 мм вес не превышает 1,53 кг. Грани и логотип на крышке ноутбука обработаны на автоматическом алмазном станке и сияют лазурно-голубым цветом.

Ноутбук MagicBook 15 построен на базе мобильного процессора AMD Ryzen 5 3500U и оснащён видеокартой Radeon Vega 8 и двухканальной оперативной памятью 8ГБ, обеспечивающей плавность, быстроту обработки любых графических задач, включая популярные видеоигры. Высокопроизводительный твердотельный накопитель SSD NVMe PCIe имеет в 5 раз более быструю скорость, чем стандартный SSD-накопительSATA, и повышает производительность, позволяет работать с ресурсоёмкими приложениями, в том числе в многозадачных режимах, и хранить на устройстве достаточный объём данных.

За отведение тепла от ключевых компонентов отвечает инновационная система охлаждения с S-образными лопастями вентиляторов. Такое решение позволило увеличить количество лопастей и повысить эффективность обдува на 49%. Кроме того, усовершенствованный дизайн вентиляторов способствует снижению шума и повышает рассеивание тепла на величину до 38%, гарантируя комфортную температуру корпуса и бесперебойную работу в ресурсоёмких режимах.

Входящее в комплект зарядное устройство 65 Вт с разъёмом USB Type-C и технология Honor SuperCharge позволяют пополнять заряд Honor MagicBook 15 на 53% всего на 30 минут.

Помимо встроенной в клавиатуру веб-камеры, Honor MagicBook 15 оснащён сканером отпечатков пальцев, который находится прямо в кнопке включения. Такое решение позволяет включать и разблокировать ноутбук одним прикосновением, что экономит время без ущерба безопасности. Ноутбуки поддерживают подключение внешних дисплеев через HDMI-порт, что расширяет возможности для коллективной работы, презентаций и использования нескольких мониторов. Для подключения внешних накопителей и дополнительной периферии устройства оснащены портами USB Type-C и USB Type-A, поддерживают Bluetooth 5.0 и совместимы с Bluetooth 4.2 и Bluetooth 2.1+EDR.

Технология мгновенного подключения и передачи данных между ПК и мобильными устройствами Honor Magic-Link 2.0 позволяет вести одновременную работу с ноутбуком и смартфоном или планшетом, не отвлекаясь на переключение между устройствами. Пользователь может одним касанием вывести экран смартфона на ноутбук в режиме «Мультиэкран», перемещать файлы между устройствами простым перетаскиванием, редактировать их, использовать единый буфер обмена и любую периферию ноутбука.

В России ноутбук Honor MagicBook 15 будет доступен в официальном интернет-магазине и других каналах партнеров бренда с 29 мая в космическом сером цвете. Рекомендованная розничная цена составит 49 990 рублей за версию 8 ГБ + 256 ГБ и 52 990 рублей за версию 8 ГБ + 512 ГБ. При совершении предзаказа на ноутбук до 4 июня 2020 года включительно, пользователи смогут получить в подарок смарт-часы Honor MagicWatch 2.