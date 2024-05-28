Разделы

Техника
|

Honor анонсировала смартфоны серии Honor 200 в партнерстве с фотостудией Harcourt

Компания Honor объявила о запуске смартфонов Honor 200 и Honor 200 Pro. Ориентируясь на качество изображения зеркальных камер, смартфоны Honor 200 используют ИИ-технологии для портретной фотографии в мобильном формате.

Для улучшения работы алгоритмов вычислительной фотографии и повышения качества изображений компания Honor постоянно оценивает потребности пользователей и спрос на инновации в технологиях съемки. В серии Honor 100 удалось достичь высокого качества съемки, сопоставимого с зеркальными камерами, для новых Honor 200 инженеры сфокусировались на эстетике и художественной портретной съемке в партнерстве с легендарной парижской фотостудией Harcourt.

Специалисты Honor и Harcourt проанализировали света и тени на 10 тыс. классических портретов для создания ИИ-алгоритма, способного с учетом опыта студийных фотографов подбирать оптимальные параметры съемки и в девять этапов обрабатывать полученное изображение. Это позволяет воссоздавать в цифровом формате стиль портретов студии Harcourt с уникальным светотеневым рисунком и предложить не просто художественную обработку снимков, а специальные алгоритмы, которые учитывают форму и черты лица, окружающее освещение и другие параметры сцены.

Смартфоны серии Honor 200 обладают производительными конфигурациями для обеспечения наилучшего пользовательского опыта. Honor 200 Pro оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, фирменным радиочипом RF C1+ с технологиями ИИ для повышения стабильности сигнала беспроводных подключений и увеличения скорость передачи данных. Кремний-углеродная батарея позволяет повысить емкость без увеличения размеров и веса, а чип управления питанием обеспечивает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную 66 Вт.

Новинки оснащены экранами, которые получили сертификат TÜV Rheinland по отсутствию мерцания и третью версию сертификата по всесторонней защите зрения. ШИМ-частота 3840 Гц обеспечивает полное отсутствие видимого мерцания, «Динамическая яркость» уменьшает напряжение глазных мышц, «Естественный тон» подстраивает цветопередачу под окружающее освещение, а «Циркадный ночной экран» с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта учитывает пользовательские привычки для снижения синего излучения в вечернее время и способствует улучшенной выработке мелатонина.

Глава «1С» Борис Нуралиев в интервью CNews: Каждый сотый сотрудник ИТ-компании должен преподавать
кадры

Серия Honor 200 работает под управлением операционной системой MagicOS 8.0 с технологиями искусственного интеллекта. В частности, пользователям доступна функция Magic Portal, обеспечивающая взаимодействие с контентом и приложениями на основе предсказания намерений пользователя. Динамическая область уведомлений MagicCapsule позволяет всегда видеть статус приложений и в любой момент получать доступ к основным инструментам управления. Кроме того, MagicOS 8.0 оснащена экосистемными функциями и удобными настройками домашнего экрана, включая большие папки для запуска приложений в одно касание и расширение иконок для быстрого запуска определенных функций.

Компания Honor также анонсировала для рынка Китая новый планшет Honor Pad 9 Pro c ультрачетким экраном 2.5К, улучшенными технологиями защиты зрения и частотой обновления 144 Гц. Стоимость новинки начинается от 2299 юаней.

Еще одной новинкой стали наушники-вкладыши Honor Earbuds X7 в цветах смартфонов серии Honor 200, которые получили сертификат Golden Ear Sound Quality за качественный звук и автономность до 40 часов непрерывного воспроизведения музыки. Цена наушников составляет 299 юаней.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Поставил Windows – пополни казну. Власти хотят ввести в России сбор с частного бизнеса за использование иностранного ПО

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Базовые станции Nokia и Ericsson изгоняют из российских сотовых сетей. Им найдена замена, хоть и не отечественная

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

В России лютая нехватка программистов на Python и Java. Но при этом зарплаты разработчиков не растут

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука IRBIS SmartBook 14NBP3003: мобильное решение для корпоративного сегмента

Обзор наушников HUAWEI FreeLace Pro 2: надежное решение для динамичной жизни

Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024