Honor анонсировала смартфоны серии Honor 200 в партнерстве с фотостудией Harcourt

Компания Honor объявила о запуске смартфонов Honor 200 и Honor 200 Pro. Ориентируясь на качество изображения зеркальных камер, смартфоны Honor 200 используют ИИ-технологии для портретной фотографии в мобильном формате.

Для улучшения работы алгоритмов вычислительной фотографии и повышения качества изображений компания Honor постоянно оценивает потребности пользователей и спрос на инновации в технологиях съемки. В серии Honor 100 удалось достичь высокого качества съемки, сопоставимого с зеркальными камерами, для новых Honor 200 инженеры сфокусировались на эстетике и художественной портретной съемке в партнерстве с легендарной парижской фотостудией Harcourt.

Специалисты Honor и Harcourt проанализировали света и тени на 10 тыс. классических портретов для создания ИИ-алгоритма, способного с учетом опыта студийных фотографов подбирать оптимальные параметры съемки и в девять этапов обрабатывать полученное изображение. Это позволяет воссоздавать в цифровом формате стиль портретов студии Harcourt с уникальным светотеневым рисунком и предложить не просто художественную обработку снимков, а специальные алгоритмы, которые учитывают форму и черты лица, окружающее освещение и другие параметры сцены.

Смартфоны серии Honor 200 обладают производительными конфигурациями для обеспечения наилучшего пользовательского опыта. Honor 200 Pro оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, фирменным радиочипом RF C1+ с технологиями ИИ для повышения стабильности сигнала беспроводных подключений и увеличения скорость передачи данных. Кремний-углеродная батарея позволяет повысить емкость без увеличения размеров и веса, а чип управления питанием обеспечивает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную 66 Вт.

Новинки оснащены экранами, которые получили сертификат TÜV Rheinland по отсутствию мерцания и третью версию сертификата по всесторонней защите зрения. ШИМ-частота 3840 Гц обеспечивает полное отсутствие видимого мерцания, «Динамическая яркость» уменьшает напряжение глазных мышц, «Естественный тон» подстраивает цветопередачу под окружающее освещение, а «Циркадный ночной экран» с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта учитывает пользовательские привычки для снижения синего излучения в вечернее время и способствует улучшенной выработке мелатонина.

Серия Honor 200 работает под управлением операционной системой MagicOS 8.0 с технологиями искусственного интеллекта. В частности, пользователям доступна функция Magic Portal, обеспечивающая взаимодействие с контентом и приложениями на основе предсказания намерений пользователя. Динамическая область уведомлений MagicCapsule позволяет всегда видеть статус приложений и в любой момент получать доступ к основным инструментам управления. Кроме того, MagicOS 8.0 оснащена экосистемными функциями и удобными настройками домашнего экрана, включая большие папки для запуска приложений в одно касание и расширение иконок для быстрого запуска определенных функций.

Компания Honor также анонсировала для рынка Китая новый планшет Honor Pad 9 Pro c ультрачетким экраном 2.5К, улучшенными технологиями защиты зрения и частотой обновления 144 Гц. Стоимость новинки начинается от 2299 юаней.

Еще одной новинкой стали наушники-вкладыши Honor Earbuds X7 в цветах смартфонов серии Honor 200, которые получили сертификат Golden Ear Sound Quality за качественный звук и автономность до 40 часов непрерывного воспроизведения музыки. Цена наушников составляет 299 юаней.