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МТС объявила о старте продаж смартфона Honor Magic V3

МТС объявила о старте продаж смартфона Honor Magic V3 с ультратонким корпусом, технологиями искусственного интеллекта и повышенной надежности и защиты от повседневного износа. По результатам предзаказа, длившегося с 22 по 28 октября, спрос на новинку оказался на 61% выше, чем на предыдущую модель Honor Magic V2.

Главным хитом предзаказа стала модель в зелёном цвете, на которую пришлось 70% всех предзаказов, 30% — на версию в чёрном цвете. Жители столицы чаще других россиян интересуются новинками. На Москву пришлось 46% предзаказов. В топ-5 городов также попали Санкт-Петербург (13%), Мурманск (6%), Пермь (5%) и Тольятти (4%).

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Безопасность

Стоимость новинки в МТС составляет 189990 руб. Для всех покупателей действует рассрочка 0-0-24. В период с 29 октября по 18 ноября будет действовать специальное предложение — планшет Honor Pad 9 Wi-Fi (8+256 ГБ) в подарок. Кроме того, покупатели получат премиальное сервисное обслуживание, включая страховку экрана на 6 месяцев, эксклюзивную горячую линию и поддержку в Telegram, бесплатные замены пленок внутреннего и внешнего экрана и другие привилегии.

«Серия Magic V уже успешно зарекомендовала себя на российском рынке, что подтверждают результаты предзаказа. Один из ключевых факторов популярности новинки — ИИ, который позволяет значительно расширить функциональность смартфона. Уверен, что в ближайшее время V3 станет одним из наиболее популярных смартфонов в сегменте складных устройств», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

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