МТС открыла пермякам предзаказ на флагманский смартфон Honor Magic6 Pro

ПАО «МТС» сообщает о старте предзаказа на флагманский смартфон Honor Magic6 Pro с выгодой для пермяков до 50 тыс. руб. Продажи новинки стартуют 16 апреля. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Honor Magic6 Pro в цветах «Графитовый черный» с задней панелью из матового стекла и «Шалфейный зеленый» с отделкой из текстурной экокожи уже доступен для предзаказа. Стоимость новинки с конфигурацией памяти 12 + 512 ГБ составляет 129 990 руб. В период предзаказа действует специальное предложение: скидка 20 тыс. руб. и планшет Honor Pad 9 (8 + 128 ГБ) стоимостью 29 990 руб. в подарок.

МТС МТС открыла пермякам предзаказ на флагманский смартфон Honor Magic6 Pro

«Флагманский сегмент смартфонов активно растет, в частности, мы видим высокий интерес покупателей к устройствам дороже 80 тыс. руб. За последние пять лет их доля значительно увеличилась. Например, если в I квартале 2019 г. доля продаж флагманских смартфонов составляла всего 1% в штуках и 7% в деньгах от продаж всех смартфонов в России, то в I квартале 2024 г. эти устройства заняли уже 7% в штуках и 34% в деньгах. Honor Magic6 Pro – один из наиболее ярких представителей флагманских устройств, обладающий самыми востребованными у потребителей технологическими характеристиками, и мы уверены, что смартфон уже на этапе предзаказа станет хитом продаж», — сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

Honor Magic6 Pro оснащен тройной камерой Honor Falcon, экраном с защитой Honor NanoCrystal Shield, вторым поколением устойчивой к морозу кремний-углеродной батареи, а также флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3 с технологиями ИИ на уровне платформы.

Новая тройная камера Honor Falcon получила основной сенсор Super Dynamic Falcon Camera H9000 HDR и переменную диафрагму f/1.4 или f/2.0. Впервые в мире для телефотокамеры выбран сенсор 180 МП с новым алгоритмом «Спортивный портрет» для снимков с использованием широкоугольного и телеобъектива.

Обновленная функция «Захват движения» на базе технологии Honor AI Motion Sensing использует в 28 раз увеличенный набор данных для обучения искусственного интеллекта, что позволяет камере Honor Falcon распознавать и автоматически фотографировать лучшие моменты с появлением в кадре людей, некоторых животных, а также 10 видов спортивных активностей.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.