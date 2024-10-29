«М.Видео-Эльдорадо» открывает продажи складного смартфона Honor Magic V3

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте продаж складного смартфона Honor Magic V3. «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует большой спрос на новый раскладной смартфон, россияне заказали одинаковое количество гаджетов черного и зеленого цвета. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Вес устройства составляет 226 граммов при толщине в сложенном состоянии всего 9,2 мм, а в разложенном — 4,35 мм. В наличии флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3 с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем 512 ГБ, а также кремний-углеродная батарея третьего поколения емкостью 5150 мАч. Она поддерживает быструю проводную зарядку 66 Вт и беспроводную 50 Вт. Honor Magic V3 оснащен внешним дисплеем с диагональю 6,43 дюйма и внутренним — 7,92 дюйма с частотой обновления 1–120 Гц. Безопасное взаимодействие обеспечивают инновационные технологии защиты зрения, включая ИИ-дефокус, циркадный ночной экран, динамическую яркость и ШИМ-частоту до 4320 Гц.

Нововведения в операционной системе MagicOS 8.0 расширяют привычный пользовательский опыт за счет динамических уведомлений MagicCapsule позволяют видеть текущий статус работы приложений, MagicPortal предугадывает намерения для перемещения контента между приложениями одним жестом, а портретный режим Harcourt использует технологии искусственного интеллекта для съемки в стиле легендарной французской фотостудии. Облачные ИИ-технологии на базе Google Cloud обеспечивают инструменты для продуктивности, включая «Круг для поиска», ИИ-ластик, перевод в реальном времени с использованием двух экранов и преобразование голоса в текст с разделением спикеров в приложении «Заметки».

Тройная камера Honor Falcon: основной сенсор 50 МП со светосильной оптикой, а также инновационным гибридным приводом автофокуса и оптической стабилизации, ультраширокоугольная камера 40 МП с функцией съемки макро и телефотокамера 50 МП с OIS и оптическим увеличением 3,5х.

Корпус Honor Magic V3 изготовлен с использованием волокна Special Fiber, которое обладает повышенной до 40 раз ударопрочностью, при этом толщина задней панели уменьшена на 30%. Шарнир из фирменной стали Honor Super Steel обеспечивает дополнительную прочность и надежность с увеличенным ресурсом до 500 тыс. складываний. Внутренний экран Honor Magic V3 с защитной пленкой Honor Super Armored отличается повышенной устойчивостью к повседневному износу и способен гасить энергию ударов. Внешний экран с покрытием Honor NanoCrystal Shield обладает защитой от ударов и царапин.

Цена смартфона Honor Magic V3 (черный, зеленый) составит 189 999 руб. В период с 29 октября по 18 ноября 2024 г. в комплекте идет подарок – планшет Honor Pad 9 WiFi (8 + 256 ГБ). Кроме того, покупатели получат сервисное обслуживание, включая страховку экрана на шесть месяцев, эксклюзивную горячую линию и поддержку в Telegram, бесплатные замены пленок внутреннего и внешнего экрана и другие привилегии.