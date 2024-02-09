«М.Видео-Эльдорадо» открывает предзаказ на первый для России складной смартфон Honor

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте приема предварительных заказов на смартфон Honor Magic V2 – тонкий и легкий складной флагман. В период с 9 до 19 февраля 2024 г. при оформлении предзаказа клиенты получат в подарок планшет Honor Pad X9 LTE с конфигурацией памяти 4+128 ГБ, услугу бесплатной замены экрана в течение шести месяцев, а также скидку 20 тыс. руб. Покупка возможна по акции «рассрочка» на срок 24 месяца. По итогам 2023 г. спрос на складные смартфоны в «М.Видео-Эльдорадо» увеличился в четыре раза. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Толщина Honor Magic V2 составляет 9,9 мм, вес — 231 грамм, что сопоставимо с обычными флагманами. Особенностями новинки также стали яркие немерцающие экраны за счет ШИМ-частоты 3840 Гц, камеры флагманского уровня с оптической стабилизацией, кремний-углеродные батареи, улучшенный титановый шарнир и процессор Snapdragon 8 Gen 2. Новинка представлена с объемом памяти 16 + 512 ГБ и доступна в трех цветах: черный, фиолетовый, черный с отделкой задней панели из экокожи.

Руководитель департамента «Телеком» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «Гибкие смартфоны продолжают эволюцию, становятся совершеннее технологически и привлекают внимание все более широкой аудитории, которая ищет в стильных девайсах с большим дисплеем новые эмоции, опыт и комфорт в решении повседневных задач или потреблении контента. В последние годы продажи такого класса устройств демонстрируют кратный рост, появляются новые игроки и расширяется выбор в обоих форм-факторах. В текущем году мы планируем нарастить продажи складных моделей не менее чем вдвое, продолжим стремиться делать инновации доступнее и знакомить россиян с ключевыми новинками. Одной из них стал Honor Magic V2, первый среди складных смартфонов бренда, который стал доступен на российском рынке. В рамках предзаказа рады предложить девайс с подарком и возможностью комфортно распределить платежи по времени при помощи рассрочки».

В 2023 г. штучные продажи смартфонов с гибким экраном в «М.Видео-Эльдорадо» увеличились вчетверо относительно 2022 г., пик продаж оказался в августе и декабре 2023 г. Формат «книжка» занял 65% от общего числа приобретенных россиянами устройств (55% в 2022 г.), компактные раскладушки – 35%. На складные смартфоны пришелся примерно каждый шестой девайс на Android стоимостью свыше 80 тыс. руб. Форм-фактор таких смартфонов наиболее популярен в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Краснодар.

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Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входят ИТ-компания «М.Тех» и финтех-платформа «Директ Кредит». Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинов в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.