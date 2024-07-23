МТС открыла предзаказ на смартфоны Honor 200 и 200 Pro

ПАО «МТС» сообщает о старте предзаказа на смартфоны Honor 200 и 200 Pro с режимом портретной съемки Harcourt на базе технологий искусственного интеллекта. Новинка доступна для покупателей со скидкой и умными часами в подарок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Honor 200 и 200 Pro уже доступны для предзаказа на сайте МТС. Стоимость Honor 200 в цветах лунный белый, изумрудный зеленый и вельветовый черный составляет 49 990 руб. за конфигурацию памяти 8 + 256 ГБ и 54 990 руб. за версию 12 + 512 ГБ. Цена Honor 200 Pro в цветах лунный белый, океанический голубой и вельветовый черный с памятью 12 + 512 ГБ составляет 69 990 руб. В период предзаказа для покупателей действует специальное предложение: скидка 5000 руб. и умные часы Honor Watch 4 в подарок. На новинки также действует рассрочка 0-0-24.

МТС МТС открыла предзаказ на смартфоны Honor 200 и 200 Pro

«Мы видим высокий интерес к смартфонам в высоком ценовом сегменте. За первые шесть месяцев этого года в России было продано 1,8 млн устройств дороже 50 тыс. руб. на сумму 165 млрд рублей, что больше, чем годом ранее на 20% в штуках и на 32% в деньгах. Главным драйвером роста сегмента становятся бренды из Китая, которые активно наращивают свое присутствие в этой категории. Год к году рост китайских брендов в категории 50–70 тыс. рублей составил 55% в штуках, в сегменте 70+ тыс. руб. увеличился почти в три раза, а общее количество продаж в этих сегментах увеличилось более чем в 20 раз. Honor – один из лидеров в этой категории, только в этом году мы представили модели Magic V2 и Magic6 Pro от этого бренда, которые успешно зарекомендовали себя, и уже входят в топ популярных устройств. Уверены, что уже на старте предзаказа Honor 200 и 200 Pro также смогут заинтересовать российских потребителей», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Анализ света и тени на 10 тысю классических портретов легендарного парижского фотоателье Harcourt позволил создать для Honor 200 и 200 Pro режим съемки на базе технологий искусственного интеллекта, который выбирает оптимальные параметры и в девять этапов обрабатывает полученное изображение. Это позволяет воссоздать в цифровом формате стиль студии Harcourt со светотеневым рисунком и предложить художественную обработку снимков с учетом окружающего освещения, фона и других параметров сцены.

Режим Harcourt Vibrant разработан с учетом предпочтений большинства пользователей, он подчеркивает светотеневой рисунок и оживляет цвета для ярких и запоминающихся портретов. Режим Harcourt Color идеально для съемки в винтажной стилистике с теплыми тонами и пониженной насыщенностью.

Смартфон Honor 200 Pro оснащен тройной камерой с основным флагманским сенсором H9000 (50 МП, 1/1.3”) c гибридным приводом автофокуса и оптической стабилизации Shape Memory Alloy, а также телефотокамерой 50 МП с зумом 2.5х и оптической стабилизацией и камерой 12 МП с ультраширокоугольной оптикой. В Honor 200 используются сенсоры Sony IMX с оптической стабилизацией для основной и телефотокамеры, а также 12 МП с ультраширокоугольной оптикой.

Honor 200 и 200 Pro оснащены изогнутыми по четырем сторонам экранами с разрешением 1.5K и пиковой яркостью до 4000 нит при воспроизведении HDR контента. Фирменные технологии защиты зрения обеспечивают комфортное взаимодействие даже при длительном использовании в вечернее и ночное время. Высокая ШИМ-частота 3840 Гц гарантирует отсутствие видимого мерцания, «Циркадный ночной экран» с технологиями искусственного интеллекта обеспечивает регулировку цветопередачи в вечернее и ночное время, «Динамическая яркость» за счет микрорегулировок подсветки снижает нагрузку на глаза, а Honor 200 Pro также поддерживает функцию «Естественный тон» для коррекции изображения в зависимости от окружающего освещения.

Процессоры Snapdragon 8s Gen 3 и Snapdragon 7 Gen 3 обладают высокой производительностью для игр, развлечений и работы с ресурсоемкими задачами, а новейший техпроцесс позволяет сохранять высокую энергоэффективность и длительное время работы без подзарядки. Конфигурации памяти до 12 + 512 ГБ обеспечивает плавную работу системы, многозадачность и позволяют хранить все нужные приложения, игры, документы и контент на устройстве.

Кремний-углеродная батарея емкостью 5200 мАч обеспечивает Honor 200 и 200 Pro до 61 часа непрерывного прослушивания музыки на одном заряде и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт с использованием фирменного зарядного устройства Honor SuperCharge. Кроме того, Honor 200 Pro поддерживает быструю беспроводную зарядку до 66 Вт.

MagicOS 8.0 на базе Android 14 предлагает улучшенный пользовательский опыт с ориентированными на человека инновациями. Операционная система с обновленным пользовательским интерфейсом поддерживает фирменные экосистемные функции для взаимодействия между устройствами Honor, Magic Portal для перемещения контента между приложениями одним жестом, динамические уведомления Magic Capsule, а также большие папки настраиваемого размера и увеличение иконок приложений для запуска определенных функций в одно касание.