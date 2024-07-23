Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа смартфонов Honor 200 и Honor 200 Pro

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, открывает предзаказ на новые смартфоны Honor 200 и Honor 200 Pro. Стоимость Honor 200 стартует от 49 990 руб. за конфигурацию памяти 8 + 256 ГБ. Цена Honor 200 Pro составляет 69 990 руб. В период предзаказа для покупателей действует специальное предложение: скидка 5000 руб. и умные часы Honor Watch 4 в подарок. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Смартфоны Honor 200 и 200 Pro оснащены процессорами Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и Snapdragon 7 Gen 3. Конфигурации памяти до 12+512 ГБ обеспечивают плавную работу системы, многозадачность и позволяют хранить все нужные приложения, игры, документы и контент на устройстве.

Кремний-углеродная батарея емкостью 5200 мАч обеспечивает Honor 200 и 200 Pro до 61 часа непрерывного прослушивания музыки на одном заряде и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт с использованием фирменного зарядного устройства Honor SuperCharge. Кроме того, Honor 200 Pro поддерживает быструю беспроводную зарядку до 66 Вт.

MagicOS 8.0 на базе Android 14 предлагает улучшенный пользовательский опыт. Операционная система с обновленным пользовательским интерфейсом поддерживает фирменные экосистемные функции для взаимодействия между устройствами Honor, Magic Portal для перемещения контента между приложениями одним жестом, динамические уведомления Magic Capsule, а также большие папки настраиваемого размера и увеличение иконок приложений для запуска определенных функций в одно касание.

Honor 200 и 200 Pro оснащены изогнутыми по четырем сторонам экранами с разрешением 1,5K и пиковой яркостью до 4000 нит при воспроизведении HDR контента. Фирменные технологии защиты зрения обеспечивают комфортное взаимодействие даже при длительном использовании в вечернее и ночное время. Высокая ШИМ-частота 3840 Гц гарантирует отсутствие видимого мерцания, «Циркадный ночной экран» с технологиями искусственного интеллекта обеспечивает регулировку цветопередачи в вечернее и ночное время, «Динамическая яркость» за счет микрорегулировок подсветки снижает нагрузку на глаза, а HONOR 200 Pro также поддерживает функцию «Естественный тон» для коррекции изображения в зависимости от окружающего освещения.

Смартфон Honor 200 Pro оснащен тройной камерой с основным флагманским сенсором H9000 (50 МП, 1/1,3”) c гибридным приводом автофокуса и оптической стабилизации Shape Memory Alloy, а также телефотокамерой 50 Мп с зумом 2,5х и оптической стабилизацией и камерой 12 МП с ультраширокоугольной оптикой. В Honor 200 используются сенсоры Sony IMX с оптической стабилизацией для основной и телефотокамеры, а также 12 МП с ультраширокоугольной оптикой.

Стоимость Honor 200 в цветах лунный белый, изумрудный зеленый и вельветовый черный составляет 49 990 руб. за конфигурацию памяти 8 + 256 ГБ и 54 990 руб. за версию 12 + 512 ГБ.

Цена Honor 200 Pro в цветах лунный белый, океанический голубой и вельветовый черный с памятью 12+ 512 ГБ составляет 69 990 руб. В период предзаказа для покупателей действует специальное предложение: скидка 5000 руб. и умные часы Honor Watch 4 в подарок.