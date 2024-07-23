Смартфоны HONOR 200 и 200 Pro c уникальным ИИ-режимом Harcourt для портретной съемки доступны для предзаказа

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн» и Ozon, открыт предзаказ на смартфоны HONOR 200 и 200 Pro, созданные в партнерстве с легендарным парижским фотоателье Harcourt для съемки портретов профессионального качества. Об этом CNews сообщили представители HONOR.

Анализ света и тени на 10 тыс. классических портретов Harcourt позволил создать для HONOR 200 и 200 Pro уникальный режим съемки на базе технологий искусственного интеллекта, который выбирает оптимальные параметры и в девять этапов обрабатывает полученное изображение. Это позволяет воссоздать в цифровом формате стиль студии Harcourt с уникальным светотеневым рисунком и предложить художественную обработку снимков с учетом окружающего освещения, фона и других параметров сцены.

Режим Harcourt Vibrant разработан с учетом предпочтений большинства пользователей, он подчеркивает светотеневой рисунок и оживляет цвета для ярких и запоминающихся портретов. Режим Harcourt Color идеально подходит для съемки в винтажной стилистике с теплыми тонами и пониженной насыщенностью. Режим Harcourt Classic вдохновлен классической черно-белой портретной фотографией студии Harcourt.

Смартфоны HONOR 200 и 200 Pro c уникальным ИИ-режимом Harcourt для портретной съемки доступны для предзаказа

Смартфон HONOR 200 Pro оснащен тройной камерой с основным флагманским сенсором H9000 (50 Мп, 1/1.3”) c гибридным приводом автофокуса и оптической стабилизации Shape Memory Alloy, а также телефотокамерой 50 Мп с зумом 2.5х и оптической стабилизацией и камерой 12 Мп с ультраширокоугольной оптикой. В HONOR 200 используются сенсоры Sony IMX с оптической стабилизацией для основной и телефотокамеры, а также 12 Мп с ультраширокоугольной оптикой.

HONOR 200 и 200 Pro оснащены изогнутыми по четырем сторонам экранами с разрешением 1.5K и пиковой яркостью до 4000 нит при воспроизведении HDR контента. Фирменные технологии защиты зрения обеспечивают комфортное взаимодействие даже при длительном использовании в вечернее и ночное время. Высокая ШИМ-частота 3840 Гц гарантирует отсутствие видимого мерцания, «Циркадный ночной экран» с технологиями искусственного интеллекта обеспечивает регулировку цветопередачи в вечернее и ночное время, «Динамическая яркость» за счет микрорегулировок подсветки снижает нагрузку на глаза, а HONOR 200 Pro также поддерживает функцию «Естественный тон» для коррекции изображения в зависимости от окружающего освещения.

Процессоры Snapdragon 8s Gen 3 и Snapdragon 7 Gen 3 обладают высокой производительностью для игр, развлечений и работы с ресурсоемкими задачами, а новейший техпроцесс позволяет сохранять высокую энергоэффективность и длительное время работы без подзарядки. Конфигурации памяти до 12 + 512 ГБ обеспечивает плавную работу системы, эффективную многозадачность и позволяют хранить все нужные приложения, игры, документы и контент на устройстве.

Кремний-углеродная батарея емкостью 5200 мА·ч обеспечивает HONOR 200 и 200 Pro до 61 часа непрерывного прослушивания музыки на одном заряде и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт с использованием фирменного зарядного устройства HONOR SuperCharge. Кроме того, HONOR 200 Pro поддерживает быструю беспроводную зарядку до 66 Вт.

MagicOS 8.0 на базе Android 14 предлагает улучшенный пользовательский опыт с ориентированными на человека инновациями. Операционная система с обновленным пользовательским интерфейсом поддерживает фирменные экосистемные функции для взаимодействия между устройствами HONOR, Magic Portal для перемещения контента между приложениями одним жестом, динамические уведомления Magic Capsule, а также большие папки настраиваемого размера и увеличение иконок приложений для запуска определенных функций в одно касание.

HONOR 200 и 200 Pro уже доступны для предзаказа в российских магазинах электроники и на маркетплейсах, включая «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Мегафон», «Билайн» и Ozon. Стоимость HONOR 200 в цветах лунный белый, изумрудный зеленый и вельветовый черный составляет 49,9 тыс. руб. за конфигурацию памяти 8 + 256 ГБ и 54,9 тыс. руб. за версию 12 + 512 ГБ. Цена HONOR 200 Pro в цветах лунный белый, океанический голубой и вельветовый черный с памятью 12+ 512 ГБ составляет 69,9 тыс. руб. В период предзаказа для покупателей действует специальное предложение: скидка пять тыс. руб. и умные часы HONOR Watch 4 в подарок.