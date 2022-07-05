МТС предлагает поддержку орловскому бизнесу

МТС проанализировала использование облачных технологий организациями Орловской области. За первые шесть месяцев 2022 г. объем хранимых и обрабатываемых данных в облаке провайдера #CloudMTS в регионе вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Орловской области наблюдается рост спроса среди предприятий строительной и сельскохозяйственных отраслей на IaaS-сервисы, которые позволяют арендовать виртуальную инфраструктуру в облачном хранилище, обезопасить компанию от потери данных и обеспечить непрерывность работы важных информационных систем.

Цифровые решения фактически избавляют предприятия от необходимости закупать и обслуживать дорогостоящее серверное оборудование. Экономия на собственной ИТ-инфраструктуре может достигать до 25% в год.

«Сейчас орловский бизнес особенно нуждается в поддержке, поэтому мы решили предложить нашим клиентам при подключении к IaaS-инфраструктуре #CloudMTS 300 тыс. бонусных рублей на виртуализацию ИТ-систем, а также на развитие и запуск новых проектов в облаке. Cуть IaaS-сервисов заключается в аренде ИТ-ресурсов у провайдера с последующей настройкой и установкой ПО силами ИТ-команды заказчика. Другими словами, оплатив один месяц использования IaaS #CloudMTS, пользователь бесплатно получит доступ к четырем месяцам работы в облаке», – сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

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#CloudMTS предоставляет более 25 сервисов и решений. Наиболее востребованные из них: виртуальная инфраструктура 152-ФЗ, 1С-хостинг и SAP-хостинг.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.