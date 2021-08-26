Cloudfarms перевела часть ИТ-инфраструктуры в облако в России с помощью IaaS-сервиса «T1 Cloud»

Разработчик программного обеспечения в облаке для удаленного круглосуточного управления животноводческими хозяйствами Cloudfarms (Словакия) разместил в России часть ИТ-инфраструктуры, связанную с обслуживанием российских клиентов компании, осуществив миграцию в виртуальную среду облачного провайдера «T1 Cloud». Это позволяет компании защитить данные клиентов из России в соответствии с российским законодательством и гарантировать высокий уровень безопасности.

В облаке российского провайдера Cloudfarms разместила копию своего облачного решения и часть виртуальной среды, связанную с российскими клиентами, поскольку для многих из них важно локальное размещение. Аренда готовых вычислительных ресурсов в рамках сервиса «Виртуальная инфраструктура (IaaS) VMware» на базе облачной платформы «T1 Cloud» позволила Cloudfarms избежать расходов на собственный дата-центр в России и его администрирование.

Перед компанией стояла задача сохранить возможность обработки больших массивов данных, а также разворачивать и запускать собственные программные решения в защищенном облаке, аттестованном по 152-ФЗ, с возможностью увеличения мощностей в будущем. Используя сервис «T1 Cloud», Cloudfarms может управлять пулом виртуальных ресурсов через веб-панель.

Высокотехнологичная ИТ-система Cloudfarms, поддерживающая мониторинг всех процессов свиноводства, позволяет фермерам управлять своими хозяйствами через любое устройство, включая смартфон, из любой точки и в любое время, собирая разрозненную информацию о производствах в одном месте. Система направлена на повышение эффективности и производительности фермерских хозяйств.

Рентабельность свиноводческой отрасли сегодня определяет применение современных технологий, сберегающих ресурсы. Инструменты автоматизации и цифровизации для контроля и поддержки в норме всех параметров жизнедеятельности свинокомплекса позволяют эффективно управлять и оптимизировать производство, осуществляя проактивный менеджмент.

«Наша компания существует на международном рынке с 2013 г., предлагая ИТ-продукт, который обеспечивает революционный сдвиг в принятии решений для управленцев фермерских хозяйств по всему миру. Поэтому для нас важно обеспечить и сохранить доверие всех наших клиентов, в частности – российских. Использование IaaS-сервиса «T1 Cloud» позволило нам сфокусироваться на собственном цифровом решении для прорыва в отрасли свиноводства и раскрытия экономического потенциала предприятий», – сказал Йенс Топпенберг, управляющий директор Cloudfarms.

«Сельскохозяйственное производство – пожалуй, самый уязвимый бизнес из-за зависимости от природных факторов, поэтому в этой отрасли по всему миру сегодня растет спрос на «умные» решения. Внедрение информационных технологий в сельском хозяйстве обеспечивает рост производительности и сокращение потерь. Поэтому цифровизация и автоматизация максимального количества процессов сегодня входит в стратегии развития крупнейших агропромышленных компаний в мире, – отметил Михаил Блинов, генеральный директор «T1 Cloud». – Облачная платформа «T1 Cloud» построена на базе надёжных отказоустойчивых дата-центров уровня Tier III, размещенных в Москве, и соответствует всем требованиям российского законодательства. Это позволяет нам гарантировать безопасную облачную среду и помогает компаниям, размещающих у нас ИТ-инфраструктуру, быть уверенными в защищенности своих данных».