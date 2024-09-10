МТС Web Services представила в Казани инновационные облачные решения

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, представила готовые облачные сервисы и индивидуальные решения для бизнеса, среди которых ИИ-облако, виртуальная инфраструктура на российском ПО и оборудовании, а также первая в России по версии CNews облачная платформа роботизации — RPA MWS. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках форума на стенде МТС Web Services представлен широкий портфель облачных решений, позволяющих закрыть все ключевые потребности современного бизнеса — повысить эффективность, сократить расходы, улучшить безопасность и обеспечить гибкость в решении бизнес-задач.

«Мы предоставляем надежную виртуальную инфраструктуру, на базе которой можно развернуть сервисы под любые бизнес-задачи. МТС Web Services предлагает рынку эффективные решения для хранения и обработки данных, обеспечения кибербезопасности, работы с бизнес-приложениями и сетевыми сервисами. В нашем облаке можно использовать высокопроизводительные серверы с GPU-ускорителями и обучать ИИ- и ML-модели», — сказал Михаил Тутаев, директор по продуктам MWS.

Интеграция ИИ и облачных вычислений стала устойчивым трендом последних лет. ИИ-облако MWS закрывает ключевые потребности российских компаний по обучению и внедрению искусственного интеллекта в бизнес — от обучения ML-моделей до внедрения чат-ботов на основе ИИ. При этом российским компаниям не нужно закупать дорогостоящую GPU-инфраструктуру для обучения нейросетей и их промышленного использования, а также самостоятельно собирать и разворачивать инструменты для работы с ML-моделями. Все это доступно «из коробки» в едином пространстве.

Для компаний, у которых есть требования по использованию отечественных технологий и потребность сохранения высокого уровня безопасности и надежности данных, компания анонсировала облако на российском ПО и оборудовании.

Повысить эффективность бизнеса и справиться с рутинными процессами на рабочем месте поможет первая в России по версии CNews облачная платформа роботизации — RPA MWS. Роботы могут выполнять повторяющиеся операции в 10–20 раз быстрее человека, что позволяет существенно сократить время на обработку данных, подготовку отчетов и т. д. Один программный робот выполняет рутинные операции за 4–8 человек, а экономия ресурсов позволяет сотрудникам концентрироваться на решении более сложных и креативных задач.