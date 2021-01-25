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Corpsoft24 предоставила вычислительные ресурсы для размещения платформы «Меланоме.Нет»

Интеграция Инфраструктура Облака

Облачный провайдер CorpSoft24 перенес ИТ-инфраструктуру онлайн-платформы фонда «Меланоме.Нет» в облако.

Фонд «Меланоме.Нет» — некоммерческая организация, которая системно занимается помощью и поддержкой пациентов с диагнозом меланома. Фонд учрежден в 2017 г., занимается сбором средств, просветительской деятельностью и обучением профильных специалистов. Одна из ключевых задач — предоставить пациентам и специалистам актуальную информацию о заболевании, способах его лечения и профилактике.

IaaS-сервис для фонда «Меланоме.Нет» реализован на базе платформы виртуализации Vmware. Благодаря переносу данных в облако, фонд сможет тестировать и внедрять обновления портала «Меланоме.Нет» и сервисов на его базе быстрее и обеспечит его доступность и отказоустойчивость.

«К уже существующему сервису будет добавляться много новых модулей, поэтому мы сделали выбор в пользу гибкости, удобства и масштабируемости, остановившись на решении Vmware. К тому же backend-составляющая проекта подразумевает работу с большими данными, платежными сервисами, гибкую систему управления и многое другое», – отметил Артур Финкин, CIO фонда «Меланоме.Нет».

По его словам, фонд получает много обратной связи, чтобы сделать платформу удобной конечному пользователю, который обеспокоен данным заболеванием. В будущем планируется размещение в облаке и мобильного приложения.

«Мы рады применить наш опыт и экспертизу в реализации таких социально значимых проектов, помогающих людям, как платформа фонда «Меланоме.Нет», – сказал Константин Рензяев, генеральный директор Corpsoft24.

По его словам, пандемия продемонстрировала рост спроса на облачную модель IaaS, позволяющую сократить расходы на обработку данных и сделать их размещение более безопасным.

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