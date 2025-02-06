Мессенджер Squadus стал доступен в облаке «МТС Web Services»

«МТС Web Services» (MWS) сообщила, что в сервис «Офис МWS» теперь включен Squadus – российский корпоративный мессенджер с функциями работы с документами и автоматизации типовых действий с помощью ботов.

Экосистема облачных решений «Офис MWS» дает возможность компаниям пользоваться корпоративными приложениями «МойОфис» по модели SaaS. Теперь «Офис MWS» содержит веб-редакторы документов с поддержкой совместного редактирования, файловое хранилище с системой управления доступом, а также средства коммуникации – почтовую систему и мессенджер Squadus.

«Офис MWS» поможет бизнесу за один рабочий день развернуть полный комплект офисных приложений от ведущего российского производителя. Модель подписки на сервисы позволяет перейти на безопасные отечественные технологии без увеличения капитальных затрат на обновление инфраструктуры.

Squadus – современное решение корпоративного класса с функциями мессенджера, видеоконференцсвязи, а также гибкими возможностями интеграции с другими приложениями и встроенными средствами автоматизации. Интеграция Squadus с корпоративными инструментами «Офис MWS» создает цифровую платформу для компаний любого размера, которая позволит взаимодействовать в защищенной среде частного облака. С гибкими возможностями управления доступом можно задавать детальные настройки в зависимости от роли каждого участника команды, а также заводить гостевой доступ для внешних партнеров и подрядчиков. Встроенные боты автоматизируют рутинные бизнес-процессы – направят уведомления об изменениях в документах, вовремя напомнят о предстоящем событии и пришлют ссылку на встречу.

Пользователям сервиса «Офис MWS» доступны приложения Squadus для компьютеров и мобильных устройств, которые совместимы с разными операционными системами. Продукт можно применять как отдельно, так и совместно с другими инструментами корпоративных коммуникаций.

«Рынок быстрых корпоративных коммуникаций стремительно растет, что говорит о потребностях бизнеса в продуктах данного сегмента. Squadus по модели SaaS обеспечивает больше гибкости для клиентов, способствует снижению операционных расходов компаний и гарантирует быстрый запуск. Непрерывность и ускорение бизнес-процессов организации достигается за счет удобного и гибкого структурирования коммуникаций внутри команд, совместной работы с документами, быстрого поиска по большому массиву данных, работы на устройствах разных форматов, а также быстрого перехода с иностранных решений. Продукт включен в реестр отечественного ПО и гарантирует полную конфиденциальность данных, а также использует сквозное шифрование и современные протоколы авторизации», – отметил директор по продуктам «МТС Web Services» Михаил Тутаев.

«Теперь через «МТС Web Services» можно установить лучший суверенный офисный пакет в России, позволяющий закрыть все ключевые потребности компаний. С ним бизнесу становятся доступны не только функции совместной работы с документами и электронной почтой, но и средства для общения в чатах, проведение конференций и вебинаров. Мы рассчитываем расширить сотрудничество за счёт добавления в состав «Офис MWS» и других продуктов нашей платформы в будущем», – сказал генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.