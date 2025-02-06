МТС Веб Сервисы МВС MTS Web Services MWS Офис
|06.02.2025
|Мессенджер Squadus стал доступен в облаке «МТС Web Services» 1
МТС Веб Сервисы и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 79 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12687 1
|Тутаев Михаил 48 1
|Закоржевский Вячеслав 32 1
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