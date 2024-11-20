«МТС Web Services запустила услугу частных инсталляций VDI на базе российского ПО

«МТС Web Services» (MWS) сообщила о том, что в облаке теперь доступна услуга частных инсталляций виртуальных рабочих столов (VDI) с использованием российских технологий виртуализации и операционных сиcтем.

Частная инсталляция виртуальных рабочих столов позволяет создать собственную защищенную инфраструктуру VDI с неограниченными возможностями масштабирования на базе выделенных серверов. Инсталляция на серверах производится в соответствии с индивидуально подобранными конфигурациями оборудования под конкретные потребности заказчика. Персональный кластер VDI можно администрировать как самостоятельно, так и силами провайдера.

В случае необходимости частная инсталляция VDI быстро и с минимальными затратами интегрируется с ресурсами публичного облака, что актуально, например, для поддержки пиковых нагрузок, организации резервного копирования или развертывания тестовых сред.

Выделенная инфраструктура имеет полностью закрытый контур и размещается в надежных дата-центрах на территории РФ, соответствующих стандарту Tier III Certification of Operational Sustainability, аттестованных по требованиям информационной безопасности к государственным информационным системам и в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных.

Обеспечить высокие требования к хранению и обработке информации позволяет контроль доступа с возможностью ограничения или полного запрета доступа администраторам провайдера. Дополнительно на базе выделенного оборудования можно создать площадку для резервирования и восстановления данных что гарантирует катастрофоустойчивость инфраструктуры.

«В последний год мы наблюдаем рост интереса российских компаний к российским технологиям VDI. Создание частных инсталляций VDI с использованием российских технологий в инфраструктуре MWS позволит крупным заказчикам создать импортонезависимую, защищённую и стабильную инфраструктуру виртуальных рабочих мест. В рамках услуги эксперты MWS осуществляют подбор необходимого оборудования и системного ПО в соответствии с требованиями заказчика, а также проводят полную настройку систем управления виртуальными рабочими столами и дальнейшую поддержку», – сказал руководитель направления VDI «МТС Web Services» Сергей Романенко.