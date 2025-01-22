KION ускорил доставку контента для пользователей с помощью CDN от МТС Web Services вдвое

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о том, что онлайн-кинотеатр KION расширил собственную ИТ-сеть сервисом быстрой доставки контента - CDN от МТС Web Services. Это позволило онлайн-кинотеатру до двух раз ускорить скорость загрузки медиа-контента для своих пользователей, а также более чем в три раза повысить пропускную способность своей технологической сети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

KION - один из онлайн-кинотеатров России. В III квартале 2024 г. его аудитория выросла более чем на 25% и достигла 9,5 млн человек, а количество часов просмотра на пользователя увеличилось почти на треть.

Для того, чтобы возросший объем трафика не замедлял скорость загрузки медиа-контента для пользователей, KION принял решение увеличить пропускную способность своих каналов загрузки видео. Для реализации проекта был выбран MWS. Специалисты компании подключили KION к собственному сервису быстрой доставки контента – CDN. Это позволило более чем в три раза увеличить пропускную способность каналов онлайн-кинотеатра и сократить скорость загрузки контента для некоторых пользователей в два раза.

CDN (Content Delivery Network) — это географически распределенная сетевая инфраструктура, состоящая из небольших EDGE-серверов. Запрос от пользователя отправляется не напрямую на сервера онлайн-кинотеатра, где хранится весь контент, а к ближайшему EDGE-серверу, на котором развернута его небольшая копия. Таким образом, пользователь получает информацию гораздо быстрее, чем если бы контент загружался напрямую. Также за счет увеличения числа EDGE-серверов увеличивается пропускная способность сети.

«Наша библиотека контента регулярно пополняется - пользователям становятся доступны новые оригинальные и лицензионные фильмы и сериалы. В то же время, у нас активно растет количество пользователей, что приводит к возрастанию нагрузки на сервис. Для того, чтобы пользователи KION могли без задержек смотреть контент, мы увеличили пропускную способность наших каналов с помощью CDN от MWS. Это позволяет нам гибко масштабироваться и даже при самых пиковых нагрузках оставаться доступными для наших клиентов», - отметил Алексей Шаблюк, СТО KION.