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МТС Web Services запустила подкаст о данных и искусственном интеллекте

МТС Web Services, входит в группу МТС, сообщает о запуске подкаста, посвященного данным и искусственному интеллекту – «PRO Данные». Гостями подкаста станут эксперты ведущих ИТ-компаний отрасли. Первый выпуск, посвященный облачным базам данных, уже доступен в «Строках», Apple podcast, «Яндекс Музыке» и «VK Видео». С выходом новых серий список площадок будет увеличиваться. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подкаст будет посвящен ключевым вопросам в области хранения, обработки и анализа больших объемов данных, а также обучению с их помощью искусственного интеллекта и ИИ-сервисам в облаке. Эксперты МТС Web Services совместно с представителями ведущих российских вендоров обсудят – какие новые тенденции формируются на рынке Big Data и ИИ, как данные технологии помогают компаниям в повышении эффективности и прибыли, а также поделятся опытом по внедрению искусственного интеллекта и сервисов по работе с большими объемами данных в бизнес-процессы заказчиков.

Гостями первого выпуска подкаста стали: директор по развитию облачных продуктов

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ведущего российского разработчика ПО на рынке систем управления и обработки данных Arenadata Антон Близгарев и руководитель центра Data МТС Web Services Крестина Андреева. В ходе подкаста спикеры обсудили - какие решения можно использовать для управления быстро растущими данными, чтобы избежать больших затрат, как аналитика в реальном времени экономит маркетинговый бюджет, что выгоднее: облако или on-premise, кому следует идти с данными в облако и в чем опасность использования хранилища, реализованного своими силами.

«Ежедневно бизнес накапливает огромное количество данных. Это может быть информация о клиентах, продажах, наличии товара на складе или логистике. В условиях растущей конкуренции между компаниями грамотный анализ данных может дать бизнесу существенные преимущества. Наш подкаст будет посвящен тому, как и с помощью каких решений добиться подобного преимущества. Мы расскажем: где правильно хранить данные, как внедрять системы бизнес-аналитики и как использовать искусственный интеллект для анализа больших объемов информации, чтобы принимать взвешенные и наиболее эффективные решения. Гостями подкаста станут эксперты из ведущих ИТ-компаний России. Наша цель – вместе разобраться, какие из текущих трендов работы с данными принесут долговременную пользу развитию бизнеса, а какие нет. Совместно с гостями мы расскажем о самых передовых решениях в сфере Big Data и ИИ, существующих в стране, а также выясним, в какие технологии вкладываться прямо сейчас, чтобы завтра не оказаться в отстающих», – отметила руководитель центра Data МТС Web Services Крестина Андреева.

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