МТС Web Services запустила сервис для сравнения различных вариантов развития ИТ-инфраструктуры российскими компаниями

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, запустила бесплатный сервис Value Engineering для крупных заказчиков, который позволит российскому бизнесу сравнить различные сценарии развития собственной ИТ-инфраструктуры с учетом общей стоимости владения ею (ТСО) и ожидаемого возврата на инвестиции (ROI). Компании смогут сравнить выгоды от создания инфраструктуры самостоятельно, аренды серверов или миграции в облако. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках сервиса Value Engineering специалисты MWS помогут заказчикам сравнить разные сценарии развития ИТ-инфраструктуры с учетом специфики бизнеса и выбрать наиболее оптимальный вариант. Среди возможных сценариев: покупка серверов и других аппаратных средств и ПО для их размещения в собственных ЦОДах, полная или частичная миграция ИТ-инфраструктуры в облако или гибридное облако, а также аренда серверов (Bare metal) или стойко-мест в уже построенных ЦОДах (Colocation). Компании не только узнают, какой вариант будет наиболее дешевым по общей стоимости владения на выбранном временном горизонте, но и смогут оценить косвенные бизнес- и ИТ выгоды различных сценариев на основе драйверов бизнес-ценности (Value Drivers).

С помощью сервиса Value Engineering заказчики смогут лучше подготовить информацию для защиты проекта развития ИТ-инфраструктуры перед лицами, принимающими решения: акционерами, финансовыми директорами или CEO. Бизнес сможет принять взвешенный выбор о дальнейшей судьбе своих ИТ-систем, основанный на корректном учете всех совокупных выгод.

На первом этапе работ специалисты MWS обсуждают с клиентом цели и рамки проекта. Затем проводятся интервью с ключевыми представителями ИТ и бизнеса и, при необходимости, запрашиваются дополнительные данные. На завершающем этапе происходит презентация результатов анализа заказчику и согласовываются дальнейшие шаги, например, проведение пилотного проекта или нагрузочного тестирования.

«Многие компании в ходе своего развития сталкиваются с дилеммой: покупать ли серверы самостоятельно или переносить ИТ-инфраструктуру в облако, строить собственный дата-центр или размещать оборудование в Colocation. Чтобы принять верное решение, которое, возможно, определит работу ИТ-инфраструктуры компании на годы вперед, требуется большой объем экспертизы и анализа информации. MWS обладает колоссальным опытом работы как в строительстве инфраструктуры, так и в реализации облачных проектов в самых разных отраслях экономики. Накопленная экспертиза позволяет нам взглянуть на проект заказчика со всех сторон и подсветить ему все положительные и отрицательные стороны различных сценариев, чтобы помочь ему принять наиболее оптимальное решение», — отметил директор по продуктам МТС Web Services Михаил Тутаев.