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МТС Web Services запустила сервис для хранения персональных данных в облаке

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о том, что геораспределенное объектное хранилище компании получило аттестат соответствия требованиям третьего уровня защищенности (УЗ-3). Это позволит MWS предоставлять сервис по хранению персональных данных в объектном хранилище. Он подойдет для любых компаний, работающих с персональными данными и гарантирует соблюдение требований российского законодательства по обеспечению их сохранности и защищенности. ОБ этом CNews сообщили представители МТС.

Геораспределенное объектное хранилище – сервис, позволяющий компаниям размещать в облаке данные любого объема и формата. Для достижения большей доступности данный сервис расположен в двух дата-центрах. Такой формат позволяет более гибко перераспределять нагрузку на сервера, чтобы обеспечить их большую доступность.

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Благодаря прохождению аттестации, российские компании смогут размещать в объектном хранилище персональные данные, соответствующие третьему уровню защищенности ИТ-систем по классификации ФЗ «о персональных данных». К таким данным относятся имена, фамилии, номера телефонов, паспортные данные. Размещение персональных данных в облаке позволит компаниям обеспечить их сохранность в соответствии с требованиями закона об обработке таких данных.

«Для хранения и работы с персональными данными ИТ-инфраструктура компании должна соответствовать требованиям ФЗ-152. Перенос этих процессов в облако позволит бизнесу не проходить аттестацию самостоятельно, тем самым ускоряя запуск проектов, в которых требуется обработка персональных данных. Кроме того, компаниям не придется самостоятельно закупать оборудование, поддерживать его работоспособность и защищенность», - отметил ведущий менеджер стрима «Вычисление и хранение» МТС Web Services Андрей Банков.

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