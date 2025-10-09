MWS AI и DIS Group заключили технологическое партнерство по направлению ИИ

Разработчик решений на базе искусственного интеллекта MWS AI (входит в МТС Web Services) и поставщик решений для управления данными DIS Group объявляют о старте технологического партнерства, нацеленного на интеграцию возможностей искусственного интеллекта в решения для управления данными. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Сотрудничество объединяет экспертизу MWS AI в области больших языковых моделей и компетенции DIS Group как одного из ведущих российских экспертных центров в сфере управления корпоративными данными. Усилия компаний будут сосредоточены на создании инновационных продуктов, которые позволят бизнесу вывести анализ информации и работу с данными на качественно новый уровень.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет расширение функциональности инструментов управления данными за счет применения алгоритмов MWS AI для выявления скрытых закономерностей и построения прогнозных моделей. Кроме того, технологии искусственного интеллекта будут применяться для автоматизации рутинных процессов и генерации технической документации.

Отдельное внимание будет уделено решению критически важных задач по управлению качеством данных. Интеграция LLM в платформу AI Data Platform (AIDP) от DIS Group позволит систематизировать процессы очистки и стандартизации данных, исправлять ошибки и приводить информацию к единому формату.

Совместные решения MWS AI и DIS Group будут не просто автоматизировать существующие процессы, а наделять системы способностью к самостоятельному анализу, пониманию контекста и генерации рекомендаций. В результате заказчики смогут принимать более обоснованные управленческие решения, опираясь на тщательно проработанные данные.

«Мы рады начать партнерство с DIS Group, чья глубокая экспертиза в области управления данными и богатый опыт внедрения сложных ИТ-решений являются надежной основой для наших совместных инициатив, — сказал генеральный директор MWS AI Денис Филиппов. — Совместно мы сможем предложить рынку уникальные продукты, которые объединят возможности больших языковых моделей с проверенными платформами для работы с данными».

«DIS Group последовательно расширяет перечень функций, связанных с применением ИИ, в флагманской платформе управления данными AIDP. Партнерство с MWS AI позволит нам выводить на рынок совместные интеллектуальные решения с акцентом на автоматизацию и оптимизацию рутинных процессов управления данными при ощутимом упрощении диалога человека с машиной», — сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.