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«БСГ» представила голосовую систему управления дождевальными машинами на базе технологий SberDevices

Компания «БСГ», производитель оросительной техники и полного ассортимента запчастей, расширила возможности дистанционного управления и мониторинга дождевальных машин и представила голосовую систему управления техникой на базе речевых технологий SaluteSpeech от SberDevices и нейросетевой модели Сбера GigaChat. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Теперь управлять сотнями машин «БСГ», которые орошают более 14 тыс. гектар земли, можно через единый диспетчерский номер в режиме свободного диалога с виртуальным ассистентом.

Для управления дождевальными машинами достаточно позвонить по телефону, виртуальный ассистент перечислит номера машин, к которым есть доступ у позвонившего. После выбора конкретной машины, ассистент предложит одну из команд: проверить состояние машины, остановить ее или создать задание, в рамках которого можно голосом запрограммировать скорость, время, глубину полива и многое другое. Использование GigaChat API, программного интерфейса доступа к нейросетевой модели GigaChat, позволяет системе обрабатывать задачи сотрудников в формате свободного диалога, что существенно упрощает процесс создания сценария виртуального ассистента и повышает уровень автоматизации.

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Виктор Жидов, генеральный директор «БСГ»: «Ранее для запуска дождевальной машины оператору требовалось либо пройти значительное расстояние пешком к объекту для запуска вручную, либо использовать мобильное приложение. Однако последнее условие создавало ряд сложностей для сотрудников, вынужденных работать и в местности неполного покрытия Интернетом, и в сложных погодных условиях и, зачастую, не обладающих современными смартфонами. С внедрением речевых технологий платформы SaluteSpeech от SberDevices этот процесс стал полностью автоматизированным благодаря голосовому помощнику. Кроме того, поскольку работа в сельском хозяйстве преимущественно происходит на открытых пространствах, где качество связи и передачи звука может быть неустойчивым, нам было важно использовать речевые технологии, обеспечивающие высокую точность распознавания команд. Технологии SaluteSpeech способны эффективно отфильтровывать посторонние шумы и качественно распознавать даже неразборчивую речь. А благодаря сервису GigaChat голосовой помощник способен выполнять все необходимые команды в рамках рабочего процесса управления дождевальными машинами».

Денис Филиппов, CEO SberDevices: «Сельское хозяйство является одним из ключевых направлений для развития экономики государства, поэтому крайне важно использовать технологии для модернизации этой отрасли и упрощать работу аграриев, освобождая их от рутинных задач и неэффективного использования рабочего времени. Цифровая трансформация сельского хозяйства – важный шаг, напрямую влияющий на уровень продовольственной безопасности страны. Наша команда готова и дальше содействовать применению технологий искусственного интеллекта в предприятиях этой сферы экономики. В ближайшее время мы планируем с коллегами из «БСГ» расширить применение технологии нейросетевой модели GigaChat для повышения эффективности процессов управления и мониторинга оросительной техники».

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