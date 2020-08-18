Yota «выкрутила» связь на максимум

Yota предоставит 2000 минут, безлимитный интернет и безлимитный пакет СМС новым пользователям на 30 дней. Стоимость первого месяца связи составит от 250 до 470 руб. в зависимости от региона России.

За несколько дней до окончания 30-дневного периода клиент получит СМС и сможет подключить рекомендованный пакет связи, основанный на его реальном потреблении. В случае, если предложенный вариант не устроит пользователя, он сможет настроить количество минут и гигабайтов на свое усмотрение.

«Некоторые пользователи не знают, сколько трафика они тратят, поэтому конструктор связи Yota может вызывать у них затруднения. Мы решили не ограничивать клиентов лимитами и предоставить им максимальные условия связи при первом подключении к Yota. Так мы сможем показать их реальное потребление интернета и голосовой связи, чтобы затем предложить наиболее подходящий пакет минут и гигабайтов», – отметил директор по продуктовому маркетингу Yota Дмитрий Рудских.