«МегаФон»: доля офлайн-платежей за мобильную связь достигла исторического минимума

Россиянам становится легче прогнозировать свои затраты на мобильную связь: по итогам I квартала 2024 г. доля абонентов, предпочитающих пополнять счет не чаще раза в месяц, выросла до 77%. Сокращается и время, которое тратят пользователи на пополнение счета, — платежи наличными достигли рекордного минимума за всю историю существования мобильной связи в стране.

«МегаФон» исследовал современные привычки россиян в вопросах оплаты счета за мобильную связь, опираясь на обезличенные данные клиентов на горизонте 2019-2024 гг. Аналитика показала, что абоненты чаще всего оплачивают сотовую связь через сайт оператора, банка или различные мобильные приложения. На долю платежей, предусматривающих посещение банкомата или терминала оплаты, приходится всего около 6% от общего их объема.

Еще в конце 2019 г. доля офлайн-платежей достигала 16%, практически не меняясь из года в год. Однако затем этот показатель значительно снизился, что объяснялось влиянием антипандемийных ограничений, когда многие потребители вынуждены были поменять свои повседневные привычки и больше использовать цифровые и дистанционные способы приобретения товаров и услуг. Примечательно, что после снятия ограничений наибольшая часть таких абонентов осталась в онлайне. Сейчас доля офлайн-платежей не превышает 6%.

Другой любопытной тенденцией стало увеличение доли клиентов, выбирающих ежемесячный график пополнения счетов. Если три года назад число абонентов, плативших за сотовую связь раз в месяц составляло чуть менее 40%, то сейчас этот показатель превысил 46%. Число тех, кто предпочитает пополняет счет сразу на несколько месяцев вперед, заходя в приложения оператора или банка менее одного раза в месяц, практически не меняется. К этой категории относится приблизительно 31% всех абонентов.

А вот доля абонентов, кто платит чаще одного раза в месяц, постепенно сокращается. Так, если в мае 2021 г. доля пользователей мобильной связи, осуществлявших платеж два раза в месяц, составляла 16% от всех абонентов, то сейчас этот показатель снизился на два процентных пункта. Аналогичная тенденция наблюдается с категорией абонентов, которые оплачивают связь три раза в месяц. Ее доля в общем объеме пользователей снизилась с 5,7% до 4,4%. Доля абонентов, платящих четыре раза в месяц и более также уменьшается (с 6,4% до 3,7%). Таким образом, россияне стали лучше прогнозировать размер своих трат на услуги связи и рациональнее подходить к этому вопросу, оптимизируя варианты и способы оплаты.

Оплате услуг сотовой связи свойственна небольшая сезонность. С июня средний уровень платежей за связь увеличивается — пользователи активнее пополняют счет перед зарубежными отпусками. Например, в июле и августе 2023 г. абоненты потратили 8,6% и 8,7% от своих суммарных расходов на оплату связи в течение года. Для сравнения — уже в сентябре прошлого года этот показатель составил 8,3%. Впрочем, годовой пик в платежах приходится все-таки не на летние месяцы, а на декабрь. В позапрошлом год, на этот месяц пришлось 8,8% всех годовых затрат абонентов на связь, а в 2023 – почти 9%. Такая тенденция вполне объяснима. Абоненты готовятся поздравлять родных и близких с новогодними праздниками, при этом часть пользователей уезжает в отпуск.

«Мы постоянно анализируем, как меняются привычки абонентов в вопросах удобства пополнения счета. Это дает нам возможность совершенствовать как системы оплаты, так и пользовательский интерфейс цифровых витрин. Так, мы видим, что наши клиенты хотят тратить меньше времени на транзакционные действия — будь то поход к терминалу оплаты или дополнительное пополнение счета в конкретном месяце. С другой стороны, потребители стремятся к рациональным тратам и хотят контролировать свои расходы. Понимая это, мы совершенствуем алгоритмы наших цифровых витрин, помогая клиентам спрогнозировать необходимый платеж и его предпочтительное время, опираясь на потребление каждого абонента, — сказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских. — Вопрос удобства совершения платежа в целом становится на первое место для клиента. Как пример, доля оплат через Систему быстрых платежей как одного из самых удобных и автоматизированных способов цифрового пополнения счета телефона ежегодно растет на 10-15%».