Wildberries запустил строительство крупного логистического центра во Владимирской области

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев и генеральный директор и основатель Wildberries Татьяна Бакальчук дали официальный старт строительству нового складского комплекса компании.

Логистический центр будет расположен в Собинском районе Владимирской области. После окончания строительства его площадь составит более 170 тыс. кв. м, он станет одним из крупнейших региональных объектов Wildberries. В соответствии с планами компании, общие инвестиции в строительство составят 11,2 млрд руб.

Благодаря запуску нового распределительного центра для жителей Владимирской области будут открыты около 7,5 тыс. новых рабочих мест в различных профессиональных областях.

«Владимирская область – динамично развивающийся регион страны. Здесь немало талантливых предпринимателей, с которыми мы сотрудничаем и помогаем продавать их товары на всю страну через Wildberries. Если в 2022 году местные предприниматели через нас продали товаров на 10 млрд руб., то за январь-апрель 2023 г. – уже на 4,7 млрд руб., показав рост на 105%. Благодаря появлению крупного центра теперь производители Владимирской области смогут и дальше расширять свой ассортимент и увеличивать продажи», – сказала Татьяна Бакальчук.

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После открытия центра вырастет и скорость доставки заказов в регионе для покупателей всего центрального региона страны.

За календарный год, с апреля 2022 г., продажи своих товаров на Wildberries запустили почти 550 новых предпринимателей из Владимирской области, а их общее число превысило 2,1 тыс.