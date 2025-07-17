Отельная база Bronevik.com в ближнем зарубежье выросла в полтора раза

Отельный консолидатор Bronevik.com за год (с июля 2024 по июль 2025 г.) увеличил свой ассортимент объектов размещения в странах СНГ и ближнего зарубежья на 49%. Лидерами роста стали Абхазия (+104%) и Беларусь (+76%), где Bronevik.com теперь располагает одной из крупнейших баз отелей среди российских туристических сервисов. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Значительное расширение ассортимента отмечено также в Кыргызстане (+53%) и Узбекистане (+47%). Все объекты подключаются к платформе Bronevik.com по прямым договорам и становятся доступны для бронирования на ведущих туристических агрегаторах, в сервисах делового туризма и других каналах продаж.

Заметную динамику в зарубежной части базы Bronevik.com демонстрируют апартаменты: за год сегмент вырос на 59%, в том числе почти вдвое в Беларуси (+94%). Этот вид туристического жилья востребован как у самостоятельных, так и у деловых путешественников, особенно в категории бюджетного размещения.

Количество отелей региона, представленных на платформе, увеличилось на 45%. Лидерами по приросту стали Абхазия (+85%), Армения и Узбекистан (по +42%).

Анализ бронирований туристического жилья показывает стабильный интерес к поездкам в СНГ и ближнее зарубежье — за год число заказов выросло на треть (+31%). Существенную долю в структуре спроса занимает деловой туризм — 42% заказов были сделаны для командировок.

«Bronevik.com продолжает расширять базу объектов размещения в ближнем зарубежье, обеспечивая отельерам доступ к широкой сети каналов продаж. Одновременно мы формируем разнообразный и актуальный ассортимент для туристических сервисов, чтобы они могли предлагать своим клиентам лучшие варианты размещения не только в России, но и за ее пределами», — сказала Евгения Зорина, руководитель вертикали СНГ платформы Bronevik.com.