Система резервного копирования «Кибер бэкап» защищает данные НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта

Система резервного копирования и восстановления данных на базе «Кибер бэкапа» развёрнута в ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» — одном из ведущих научно-исследовательских институтов России, выполняющем лечебные, образовательные и научные функции. Институт является головным центром акушерства и гинекологии не только в Северо-Западном федеральном округе, но и во всей системе министерства науки и высшего образования России.

Одной из приоритетных задач на пути модернизации ИТ-инфраструктуры института стало внедрение системы резервного копирования и восстановления данных для защиты критически важной информации, которая отличалась бы высокой скоростью резервного копирования, быстротой и удобством восстановления данных из резервной копии, а также поддерживала бы виртуализацию и имела русскоязычный интерфейс.

Специалисты ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» остановили свой выбор на решения «Кибер бэкап» российской компании «Киберпротект», функционал и возможности которого полностью удовлетворяли потребности института и соответствовали всем предъявленным требованиям.

«Кибер бэкап — современное и надёжное решение, которое обеспечивает защиту всех наших критически важных данных, в их сохранности и доступности мы уверены на все 100%. Внедрив СРК, мы в полной мере сумели автоматизировать процесс резервного копирования, при этом скорость резервного копирования и удобство восстановления данных не вызывает вопросов», — сказал Александр Коресталев, руководитель ИТ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта».

СРК в инфраструктуре заказчика была развёрнута силами инженеров компании LWCOM, системного интегратора полного цикла и одного из партнёров «Киберпротекта». Внедрение заняло около 5 рабочих дней, прошло без сбоев и не вызвало особых сложностей.

В ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» обширная информационной инфраструктуры на базе физических серверов и виртуальных машин, которые обеспечивают работу информационных систем, применяемых в медицинской и научно-исследовательской деятельности. Среди них современные медицинские информационные системы (МИС) и лабораторные информационные системы (ЛИС). Сегодня СРК на базе «Кибер бэкапа» защищает данные всех используемых в ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта» информационных систем. Для размещения системы резервного копирования и хранения данных выделены специальные вычислительные мощности. Специалисты института подчёркивают, что «Кибер бэкап» уже успел подтвердить свои рабочие качества на практике и полностью оправдал ожидания от внедрения.