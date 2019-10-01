LWCOM организовала Wi-Fi-сеть на дрейфующей льдине в Арктике

ААНИИ, старейшее научно-исследовательское учреждение России, проводящее комплексное изучение полярных регионов Земли. В марте 2019 г. был запущен масштабный проект по изучению Арктики, в котором приняли участие научные специалисты ААНИИ. Экспедиционному судну предстояло вмерзнуть в лед севернее Земли Франца-Иосифа, после чего ученые должны были провести комплексные исследования на дрейфующей льдине: на ней установили геофизический павильон, метеорологическую и ледоисследовательскую лаборатории. Одной из задач экспедиции стала оперативная передача получаемой информации из лагеря на судно и осуществление обмена данными с Большой землей. Разработкой решения задачи занимался системный интегратор LWCOM.

Наряду с высокой надежностью и простотой эксплуатации география объекта и специфика применения оборудования накладывали строгие требования в связи с низкой температурой и сильным порывистым ветром. Чтобы минимизировать возможные эксплуатационные риски для проекта были выбраны точки доступа внешнего исполнения Ruckus. Реализация инфраструктуры радиосети была выполнена по технологии MESH. Надежность и адаптивность решения к изменениям положения лагеря при движении льдов позволила обеспечить устойчивую связь между всеми объектами.

Реализация проекта производилась с учетом каждой детали: специальным образом осуществлялось планирование радиопокрытия, выполнялся подбор точек доступа и внешних антенн с оптимальными диаграммами направленности, вплоть до расчета и изготовления нестандартных высокочастотных кабелей с минимальным затуханием на рабочих частотах для обеспечения максимальной эффективности функционирования антенно-фидерного тракта оборудования.

Важными условиями проекта являлись простота развертывания и эксплуатации решения во время экспедиции. Инженеры LWCOM учитывали рекомендации и требования заказчика, провели обучение специалистов ААНИИ, а также совместно с ними выполнили предварительные настройки и тестирование оборудования.

«Системный интегратор LWCOM работал в тесном сотрудничестве со специалистами ААНИИ, тщательно изучив специфику поставленных задач и особенности проекта. Благодаря комплексному подходу было грамотно подобрано оборудование и разработано надежное решение для передачи данных в сложных условиях арктических экспедиций», – сказал Андрей Сигарев руководитель проекта, компания LWCOM.