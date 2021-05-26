Совет директоров «Ростелекома» созвал общее собрание акционеров и дал рекомендации по дивидендам

«Ростелеком» российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, сообщил о том, что совет директоров на своем заседании принял ряд решений, связанных с проведением годового общего собрания акционеров (ГОСА), в том числе: созвал ГОСА, утвердил его дату и повестку. ГОСА состоится в заочной форме, дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28 июня 2021 г. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, будут определены по состоянию на 6 июня 2021 г. Не позднее 28 мая 2021 г. на официальном сайте компании будут размещены материалы к ГОСА по итогам 2020 г., не позднее 7 июня 2021 г. – доступно дистанционное голосование; рекомендовал ГОСА направить на выплату дивидендов по результатам 2020 г. на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 17,5 млрд руб. (77% от свободного денежного потока за 2020 г.). Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом: по привилегированным акциям типа А в размере 5 руб. на одну акцию; по обыкновенным акциям в размере 5 руб. на одну акцию.

Совет директоров также определил 12 июля 2021 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Совет директоров также рассмотрел другие вопросы, связанные с проведением и повесткой ГОСА.