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Коробец Борис



27.12.2024 В 2024 г. ДВФУ направил более 1 млрд руб. на решение задач технологического лидерства России 1
06.04.2023 «Сбер» и ДВФУ откроют центр искусственного интеллекта во Вьетнаме 1
06.10.2022 В ДВФУ запустили интеллектуальную систему для мониторинга окружающей среды 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Коробец Борис и организации, системы, технологии, персоны:

ДВФУ - Русский ИНТЦ Фонд развития 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5894 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 170 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 1
Ведяхин Александр 131 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Стрекалев Вячеслав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Вьетнам - Ханой 49 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 464 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 172 1
ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 25 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Энергетика - Energy - Energetically 5083 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Trường Đại học Hà Nội - HANU - Hanoi University - Ханойский государственный университет 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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