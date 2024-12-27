Коробец Борис
Коробец Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
|Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
|Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 1
|Ведяхин Александр 131 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Стрекалев Вячеслав 1 1
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