«Сбер» и ДВФУ откроют центр искусственного интеллекта во Вьетнаме

«Сбер», Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Ханойский государственный университет (ХГУ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и об открытии российско-вьетнамского центра искусственного интеллекта (ИИ) в Ханое. Документ был подписан на заседании Российско-Вьетнамской межправительственной комиссии в присутствии заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Стороны обсудили перспективные направления работы центра искусственного интеллекта — совместные образовательные программы и исследования прикладного характера. Центр будет открыт на базе Ханойского государственного университета.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «С подписанием этого соглашения наше партнёрство с ДВФУ получает ещё один вектор для развития. С 2018 г. мы вместе готовим профессионалов в области ИИ и больших данных, с прошлого года проводим научные исследования в Дальневосточном центре искусственного интеллекта, а теперь выходим на международный уровень и с Ханойским государственным университетом рассчитываем открыть первый российско-вьетнамский центр ИИ в Ханое. Совместные программы обучения и прикладные разработки российских и вьетнамских специалистов ускорят прогресс в этой области и укрепят отношения двух стран».

Борис Коробец, ректор Дальневосточного федерального университета, сказал: «Во время работы межправительственной комиссии согласовали содержательную повестку взаимодействия по исследованиям искусственного интеллекта, план действий по открытию и работе центра искусственного интеллекта. Здесь можно говорить о совместных практикоориентированных исследованиях для реального сектора, образовательных программах и стажировках наших молодых учёных и студентов из Вьетнама и России. Уверен, что уже в этом году мы продемонстрируем результаты совместной деятельности».

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Сбер и ДВФУ связывает многолетнее успешное сотрудничество и опыт работы с ИИ. С 2018 г. в университете реализуется совместная программа магистратуры «Искусственный интеллект и большие данные», а в 2022 г. открылся Дальневосточный центр искусственного интеллекта, который нацелен на развитие научно-образовательного сотрудничества ДВФУ, «Сбера» и вузов — партнёров стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе в сфере внедрения и использования ИИ. В прошлом году центр издал книгу «Глобальный атлас регулирования искусственного интеллекта. Восточный вектор», в которой проанализировано, как ИИ регулируется более чем в 30 юрисдикциях и 16 международных организациях.