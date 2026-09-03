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Харисова Елена

СОБЫТИЯ


03.09.2026 «ИКС Холдинг», ДВФУ и ИНТЦ «Русский» объединяются для подготовки инженеров нового поколения 1
27.12.2024 В 2024 г. ДВФУ направил более 1 млрд руб. на решение задач технологического лидерства России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Харисова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

СГМУ ФГБОУ ВО - Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского - НИИТОН СГМУ - СарНИИТО - НИИ травматологии и ортопедии 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8940 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 35 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 24 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 521 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 33 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1445 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4966 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2802 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 759 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6231 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14018 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12260 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 493 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26053 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23126 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13216 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3844 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36470 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12929 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 153 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных, ФФПД - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 18 1
Коробец Борис 4 1
Мировой океан - World Ocean 529 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Русский (остров) - Мост на остров Русский 72 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1836 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3215 1
Россия - РФ - Российская федерация 167219 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 922 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34001 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58035 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11722 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6734 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 570 1
ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 33 1
Материаловедение - Materials Science 211 1
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 52 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 303 1
Образование в России 2927 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5016 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 141 1
Экономический эффект 1371 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 215 2
ДВФУ - Русский ИНТЦ Фонд развития 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725124.
Создано именных указателей - 200518.
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