В ДВФУ запустили интеллектуальную систему для мониторинга окружающей среды

Станцию подводного мониторинга спроектировали инженеры центра проектной деятельности Дальневосточного федерального университета (ЦПД ДВФУ). Оборудование прогнозирует и контролирует экологическое состояние окружающей среды и предотвращает наступление опасных явлений техногенного и природного характера. Разработка интеллектуальных систем для мониторинга экологической обстановки проводится в рамках программы «Приоритет 2030» по стратегическому направлению развития ДВФУ «Центр цифрового развития». Об этом CNews сообщили представители ДВФУ.

«Данное решение является частью системы мониторинга природно-климатических и экологических параметров городских и прилегающих к ним территорий, и направлено на решение задач диагностики состояния гидросферы и атмосферы для последующего прогнозирования наступления неблагоприятных явлений. К 2030 г. ДВФУ планирует создать экосистему по комплексному мониторингу окружающей среды для обеспечения работы интеллектуальных систем поддержки принятия решений и управления природно-экологической ситуацией городских территорий в условиях Дальневосточного федерального округа и Сибири, которые сейчас разрабатываются инженерами и учеными нашего университета», — отметил и.о. ректора ДВФУ Борис Коробец.

Как сообщили в ЦПД ДВФУ, станция подводного мониторинга дистанционно передает данные о температуре и высоте воды, а также направлении, периоде, энергии, высоте волны и солнечной активности. Станция сделана на основе беспроводной технологии LoRaWAN для передачи информации на дальние расстояния. Кроме того, аккумулятор подзаряжается с помощью солнечной панели.

«Был проведен тестовый спуск на воду первого прототипа. В дальнейшем мы оснастим станцию дополнительными датчиками для мониторинга акватории. В ЦПД мы провели полный цикл проектирования и разработки устройства — создали конструкцию, подготовили техническую составляющую, а именно корпус, в котором находится плата управления и набор базовых датчиков. Программная часть устройства, где производится функционирование всех элементов, тоже была разработана самостоятельно. Устройство каждые пять минут опрашивает датчики, а далее передает данные на платформу сбора и обработки данных. В дальнейшем эти показатели мы используем для визуализации и анализа», — сказал руководитель направления «центра вещей» Центра проектной деятельности ДВФУ Вячеслав Стрекалев.

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В дальнейшем Центр проектной деятельности также запустит станции для мониторинга помещений, энергетики и автоматизируют учебные аудитории, а именно создаст дистанционный контроль дверей и окон.

В рамках стратегической программы «Приоритет 2030» Минобрнауки на базе ДВФУ создают научно-образовательную экспериментальную площадку для проведения исследований, апробации и внедрения технологий по сквозным направлениям цифровой трансформации и устойчивого развития экономики Дальневосточного федерального округа. ДВФУ повышает качество жизни и улучшает благосостояние общества совместно с отраслевыми компаниями лидерами рынка, ведущими университетами России, ИНТЦ «Русский», а также институтами развития.