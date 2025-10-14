Разделы

ИИ-систему для производственной безопасности в нефтегазовой отрасли создали в Томске

ИИ-систему для производственной безопасности в нефтегазовой отрасли создали в Томске. Программный продукт позволяет обеспечить мониторинг проведения инструктажей среди сотрудников промышленных предприятий. Система способна транскрибировать речь спикера в текст, выполнять тематическое моделирование, иными словами, определять тему инструктажа, генерировать краткое содержание выступления, по видео фиксировать количество людей, время прихода и ухода слушателей из зала. Цифровым решением уже заинтересовались индустриальные партнеры. Проект выполнен при поддержке федеральной программы Минобрнауки «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети». Об этом CNews сообщили представители ТПУ.

Программа «Интеллектуальная система повышения производственной безопасности на предприятиях нефтегазовой отрасли» имеет свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ.

Особенность крупных промышленных предприятий — большое количество сложных производственных процессов. Поэтому компании предъявляют к своим сотрудникам высокие требования по соблюдению правил охраны труда, пожарной безопасности, действий в случае возникновения ЧП и других.

Сотрудники лаборатории искусственного интеллекта в промышленности Томского политеха разработали цифровой продукт, который позволяет проводить мониторинг и качественную оценку системы обучения сотрудников правилам безопасности.

«После загрузки видеозаписи инструктажа в систему нейросеть проводит комплексный анализ контента. Программа определяет основную тематику инструктажа, формирует короткое описание содержания и осуществляет транскрибирование аудиодорожки с привязкой к хронометражу. Стоит отметить, что при выделении фрагмента текста в транскрипте видеоролик автоматически перематывается к соответствующему моменту выступления. Это значительно упрощает навигацию по видеоматериалу и позволяет быстро находить нужные фрагменты», — сказал руководитель лаборатории искусственного интеллекта в промышленности Константин Чумаков.

Юрий Драченин, «Контур.Эгида»: Контроль за сотрудниками со стороны ИБ не должен восприниматься как слежка

Безопасность

Дополнительно система способна фиксировать количество присутствующих слушателей, отслеживать время их прихода и ухода. Это удобно, если у компании несколько филиалов в разных районах города. Например, детальный анализ показал, что сотрудники опаздывают на инструктаж из-за пробок на дороге в час пик, тогда стоит перенести время проведения инструктажа, чтобы обеспечить максимальную посещаемость.

Таким образом, автоматизированная система мониторинга позволит получить полную картину проведения инструктажей за любой период. Можно отследить количество проведенных мероприятий по каждой тематике, проанализировать посещаемость сотрудников и составить оптимальный график для проведения обучения и повторной аттестации.

