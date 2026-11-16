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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сухих Евгения

СОБЫТИЯ


16.11.2026 Российские ученые создали базу для оценки лечения рака молочной железы по данным 20 тысяч пациенток 1
07.05.2024 Ученые ТПУ создали отечественный VR-тренажер для подготовки специалистов в области контактной лучевой терапии 1
15.01.2024 Ученые ТПУ зарегистрировали базу данных и веб-приложение для коррекции нейтронной и фотонной лучевой терапии 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Сухих Евгения и организации, системы, технологии, персоны:

Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1574 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 17029 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1808 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6677 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26792 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3245 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13452 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7720 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10135 1
Селихова Екатерина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169907 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 326 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11608 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5086 2
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 449 1
Reference - Референс 231 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1395 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 863 1
Физика - Physics - область естествознания 2984 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10669 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4077 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 249 2
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486121, в очереди разбора - 721884.
Создано именных указателей - 204408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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