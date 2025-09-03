Разделы

Российский анализатор водорода получил регистрационное удостоверение

Первый российский анализатор водорода Gastro One с уникальным отечественным датчиком получил регистрационное удостоверение. Прибор предназначен для исследования синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) в стационарных условиях. В его основе — высокочувствительный датчик для измерения водорода в выдыхаемом воздухе, который состоит из компонентов отечественного производства. Устройство разработано мультидисциплинарной командой ученых Сеченовского Университета, МГУ им. М. В. Ломоносова и Ижевского радиозавода — именно такая сильная коллаборация позволила зарегистрировать прибор быстро и качественно. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

СИБР – заболевание, характеризующееся нарушением состава микробиоты тонкой кишки, проявляющееся изменением кишечной моторики, развитием мальабсорбции и сопровождающееся нарушением локального и системного иммунного ответа.

«Наличие СИБР у пациента осложняет течение как функциональных, так и органических заболеваний ЖКТ, а также заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Например, частота развития жизнеугрожающих аритмий у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и СИБР достоверно выше, чем у больных с аналогичным диагнозом, но без СИБР», — сказала Елена Полуэктова, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии.

Сегодня в России в мониторинге данного состояния нуждается около 23 млн пациентов. Основным и самым распространенным методом диагностики СИБР служит неинвазивный водородный дыхательный тест. Новый прибор позволит повысить доступность диагностики СИБР в нашей стране, а также будет способствовать повышению эффективности оказываемой медицинской помощи, увеличению продолжительности и качества жизни населения.

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства
Цифровизация

«Получение регистрационного удостоверения на Gastro One означает старт его серийного производства, и диагностика СИБР станет доступнее для пациентов. Также в дальнейшем предусмотрен выпуск портативной версии устройства, ее пациенты смогут использовать в домашних условиях», — сказала Елена Полуэктова.

Прибор Gastro One разработан в рамках реализации программы «Приоритет-2030» («Молодежь и дети») и стратегического технологического проекта «Клиника-без-границ».

