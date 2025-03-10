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Назаров Роман
|10.03.2025
|Физики СПбГУ предложили новую оперативную память для компьютера, работающего с информацией в виде света 1
|02.03.2016
|«Лаборатория Касперского» спасает мир с помощью больших данных 1
Назаров Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Информзащита 771 1
|Microsoft Corporation 24701 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4935 1
|Kaspersky Security Network - KSN 92 1
|SQL - Structured Query Language - Язык программирования 991 1
|Microsoft SQL Server - MS SQL 1668 1
|Kaspersky Internet Security 460 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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