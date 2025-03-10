Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170371
ИКТ 13265
Организации 10410
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3403
Системы 25223
Персоны 72935
География 2764
Статьи 1511
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 843

Назаров Роман


10.03.2025 Физики СПбГУ предложили новую оперативную память для компьютера, работающего с информацией в виде света 1
02.03.2016 «Лаборатория Касперского» спасает мир с помощью больших данных 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Назаров Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Информзащита 771 1
Microsoft Corporation 24701 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4935 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12763 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5120 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 394 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 293 1
Trigger - Триггер - триггерная система 281 1
AOD - Always On Display 196 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7457 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5778 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3981 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1952 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5293 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28017 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67095 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6674 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21377 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11488 1
Kaspersky Security Network - KSN 92 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 991 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1668 1
Kaspersky Internet Security 460 1
Гавриленко Сергей 2 1
Уласень Сергей 2 1
Валеев Александр 3 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4056 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345571, в очереди разбора - 764794.
Создано именных указателей - 170371.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили
Показать еще