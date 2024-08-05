В России выпустили разведывательно-ударный БПЛА «Орион-Э» с большим временем полета

Российская компания «Кронштадт» выпустила разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Орион-Э», который обладает большой продолжительностью полета.

Выпуск воздушного комплекса

В первых числах августа 2024 года стало известно о том, что «Кронштадт» выпустила разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат «Орион-Э», который обладает большой продолжительностью полета. Об этом в начале августа 2024 г. заявила государственная организация «Рособоронэкспорт».

Комплекс «Орион-Э» предназначен для ведения воздушной радиолокационной, радиотехнической и оптико-электронной разведки и поражения одиночных наземных и надводных объектов.

Воздушный комплекс способен эффективно решать задачи поиска наземных (надводных) объектов противника. Поиска и сопровождения движущихся наземных (надводных) объектов противника. Определения местоположения наземных (надводных) объектов. Поражения малоразмерных стационарных, подвижных и движущихся объектов, военной (специальной) техники и живой силы противника в местах сосредоточения и на марше, а также поражения элементов инфраструктуры.

«Рособоронэкспорт» В России выпустили воздушный разведывательно-ударный комплекс «Орион-Э»

«Орион-Э» – первый в России разведывательно-ударный БЛА с большой продолжительности полета, соответствующий по международной классификации классу Medium Altitude, Long Endurance (MALE). Среди основных задач комплекса – воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности.

Максимальная взлетная масса «Ориона-Э» составляет 1 т, максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. «Орион-Э» является первым БЛА класса MALE, полностью разработанным в России и построенным из отечественных комплектующих. Продолжительность полета БЛА «Орион-Э» составляет 24 часа.

Беспилотник «Орион-Э» может оснащаться разными полезными нагрузками. Многофункциональная оптико-электронная система в которую входит поиск и обнаружение наземных целей в видимом и инфракрасном диапазонах, измерение дальности до цели, подсветка цели лазерным целеуказателем. Цифровая аэрофотографическая система в которую входит аэрофотосъемка подстилающей поверхности земли с высоким разрешением. Многофункциональная радиолокационная станция, которая имеет возможность картографирование поверхности земли в радиолокационном диапазоне, обнаружение стационарных и подвижных объектов. «Орион-Э» может быть оснащен также аппаратурой радио- и радиотехнической разведки для пеленгация и местоопределение источников сигналов радиосвязи и радиотехнических средств.

История

Разработка БПЛА «Орион» велась по заказу Минобороны России с 2011 г. В рамках опытно-конструкторской работы БПЛА проходил с шифром «Иноходец». Головным разработчиком и исполнителем работ стало подразделение компании «Транзас» из Санкт-Петербурга, занимающееся разработкой БПЛА, в дальнейшем переименованное в «Кронштадт».

БПЛА имеет среднюю массу, при этом имея значительные показатели продолжительности полета и грузоподъемности. Бортовое оборудование предназначено для оптико-электронной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в заданном районе. Предусматривается установка до четырех ракет «воздух-земля». Экспортный вариант БПЛА называется «Орион-Э» (Э — экспортный).

Первый опытный образец для проведения летных испытаниях изготовлен в 2015 г. В том же году опытный образец «Ориона» был замечен на рязанском аэродроме Протасово, который расположен в Рязанской области. Испытания начались в Летно-исследовательском институте им. Громова в первой половине 2016 г.

АО «Кронштадт» в 2019 г. подало в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) первую в России заявку на получение сертификата типа беспилотной авиационной системы (БАС) «Орион» для применения его в гражданской авиации. В состав БАС «Орион» входят два беспилотных воздушных судна, оснащенных комплектом целевых нагрузок, станция внешнего пилота и средства обеспечения автоматического взлета и посадки. Компания приступила к выполнению комплекса сертификационных работ в соответствии с действующим российским воздушным законодательством.

В 2021 г. пресс-служба компании-производителя уведомляла о том, что компания «Кронштадт» начала строительство в Дубне первого в России завода по серийному производству БЛА. Завод будет построен в рекордно короткие сроки — запуск производства запланирован уже на ноябрь 2021 г. В декабре того же года пресс-служба компании сообщила, что «Кронштадт» закончила строительство завода крупноразмерных БЛА самолетного и вертолетного типов.

По словам источника в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), которые привело издание РИА «Новости», новое производство позволит закрыть потребности в беспилотниках «Иноходец» как со стороны Минобороны России, так и других заказчиков. Инвестиции в проект составят более 4 млрд руб.

Производитель

Группа «Кронштадт» объединяет ряд российских предприятий, специализирующихся на разработке и производстве высокотехнологичной и наукоемкой продукции и решений, необходимых для создания, освоения и безопасной эксплуатации сложных технических средств в воздухе, на море и на суше.

Значительный интеллектуальный и инженерный потенциал, весомый задел ключевых технологий и компетенций, а также современные собственные производственные ресурсы позволяют группе «Кронштадт» создавать востребованные российские продукты и решения в сфере высоких технологий. Офисы компании и R&D центры расположены в Москве и в Петербурге.

Продуктовый R&D-центр - подразделение, проводящее исследования, изобретающее новые технологии и разрабатывающее прототипы, которые лягут в основу новых продуктов. R&D-центры занимаются ускоренной прикладной наукой, направленной на оперативное создание работающих продуктовых технологий, выполняющих определенный функционал, применяемый в будущих товарах.