Konica Minolta оптимизировала инфраструктуру печати компании «Кронштадт технологии»

Konica Minolta завершила проект оптимизации офисных печатных мощностей в петербургском офисе компании «Кронштадт технологии». За счет установки современных многофункциональных устройств и передового ПО для управления печатью парк оборудования компании удалось сократить в 7,5 раза, а затраты на сервис и обслуживание — на четверть.

«Кронштадт технологии» — российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве наукоемкой продукции и решений, необходимых для создания, освоения и безопасной эксплуатации сложных технических средств на море и на суше.

Ключевой целью проекта стала оптимизация печатной инфраструктуры как самой компании «Кронштадт технологии», так и ее дочернего предприятия — «Кронштадт — Навигационные системы будущего». До начала работ парк техники включал в себя 159 устройств форматов А3 и А4, поставленных различными вендорами, и требовал обновления.

В рамках проекта специалистами Konica Minolta было установлено 21 многофункциональное устройство. Среди них — девять монохромных устройств bizhub 308e, восемь монохромных устройств bizhub 4052 и четыре полноцветные модели bizhub C250i. Старая техника будет постепенно выводиться из эксплуатации.

На всех многофункциональных устройствах установлена платформа YSoft SafeQ 6. Она упрощает процессы работы с документами и управление печатью, а также обеспечивает контроль доступа к функциям МФУ.

Помимо этого, руководство компании «Кронштадт технологии» совместно со специалистами Konica Minolta разработало политику печати и внедрило систему отчетности.

Генеральный директор компании «Кронштадт технологии» Андрей Родионов сказал: «Компания занимается разработкой уникального для страны программного обеспечения и выполняет проекты в рамках государственных программ. Исключительно важным для нас является качество не только самих разработок, но и сопутствующей документации, которую мы выдаем заказчику. Именно поэтому мы решили не просто обновить оборудование, а глобально изменить подход к печати и сканированию. Уверен, что нововведения позволят нам оптимизировать ряд бизнес-процессов и снизить затраты на обслуживание техники и расходные материалы, а долгосрочное сотрудничество с Konica Minolta продолжится за рамками заключенного контракта».

«Когда печатный парк представлен устройствами от разных поставщиков, им сложнее управлять — например, покупать расходные материалы, справляться с инцидентами. Кроме того, почти всегда это приводит к неизбежному росту затрат, — отметил Денис Лычагин, руководитель направления по работе с клиентами Konica Minolta Business Solutions Russia. — Однако руководство компании “Кронштадт технологии” приняло решение не просто оптимизировать печатную инфраструктуру, а передать все заботы о технике единому профессиональному поставщику оборудования и услуг. Уверены, что благодаря внедрению системы обработки инцидентов и удаленного мониторинга, предоставлению подменной техники и сервисному обслуживанию 24/7, бизнес-процессы в компании будут проходить еще более эффективно».

В будущем руководство компании «Кронштадт технологии» планирует масштабировать проект и обновить печатную инфраструктуру всех своих офисов.