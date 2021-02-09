Спецпроекты

МТС запустила видеотрансляцию с аналитикой данных по сети 5G

Телеком Инфраструктура Мобильная связь
, Текст: Владимир Бахур

МТС запустила на Главном катке Москвы видеотрансляцию с аналитикой данных в 4K-качестве через пилотную тестовую сеть 5G МТС на ВДНХ. Это один из возможных сценариев практического применения 5G-технологий и нейронных сетей, который может применяться в режиме реального времени для повышения комфорта и безопасности жителей городов.

Для демонстрации умного видеонаблюдения МТС организовала онлайн-трансляцию с HD-видеокамеры 360º по сети 5G, что обеспечивает видеотрансляции сверхвысокое разрешение и минимальные задержки в передаче данных. Информация с камеры поступает на сервер видеоаналитики для обработки нейронными сетями ИТ-компании «Ситроникс». Искусственный интеллект оценивает среднюю скорость движения, количество падений и столкновений, соотношение катающихся детей и взрослых. В зависимости от потребностей, ИИ может также определять плотность потока катающихся, использование средств индивидуальной защиты и даже преобладающий цвет одежды тех, кто на коньках. Анализ метрик помогает составлять расписание сеансов, распределять посещаемость, группировать посетителей с учетом возраста, снизить число инцидентов на льду.

В перспективе видеоаналитика с использованием сетей 5G может использоваться для оптимизации городских транспортных потоков, обеспечения безопасности дорожного движения и при организации спортивно-развлекательных мероприятий – футбольных чемпионатов, городских эстафет, работы парков развлечений, Дня города и других. Это позволит муниципальным образованиям в несколько раз сократить количество устройств видеонаблюдения на объектах и снизить расходы на создание кабельной инфраструктуры.

«МТС продолжает разрабатывать и демонстрировать сценарии практического применения технологий на сети пятого поколения, чтобы оперативно и качественно внедрить их после официального запуска сетей 5G в России. Все примеры и тестовые запуски имеют большое значение не только для Москвы, но и для других крупных городов, коммерческих предприятий и особо охраняемых территорий», — комментирует коммерческий директор бизнес-рынка московского региона МТС Андрей Панагушин.

МТС запустила сеть 5G в диапазонах 28 ГГц и 4,9 ГГц на ВДНХ в двух зонах: в районе павильона «Умный город» Департамента информационных технологий Москвы. Эта пилотная зона в первую очередь рассчитана на тестирование решений Smart City, в том числе, направленных на повышение безопасности, развитие транспортной системы и систем управления городскими службами и разработку для города продуктов на основе дополненной и виртуальной реальности; на территории лаборатории 5G для стартапов, разрабатывающих продукты на основе сети пятого поколения по целому ряду направлений, в том числе, в сфере облачного рендеринга, удаленного воспроизведения игр, стриминга нового формата (Ultra HD, VR/AR, 360˚), IoT и новых форматов вычисления и хранения данных.

Другие материалы рубрики

На постсоветском пространстве закрылся несостоявшийся конкурент сотовых операторов

Хозяин «Билайна» урегулировал международный спор на $50 млн

Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2

Главный связист США: американцам быстрый интернет не нужен

Власти предупредили об опасности слияния двух постсоветских телеком-гигантов

Россиянам на год продлили льготный роуминг с Белоруссией

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Самые ожидаемые смартфоны 2021 года

Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать?

Техноблог

Как проверить погрешность инфракрасного термометра?

Самые бесполезные подарки на 23 февраля и 8 марта: ZOOM не советует

Показать еще

Наука

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам