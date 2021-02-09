МТС запустила видеотрансляцию с аналитикой данных по сети 5G

МТС запустила на Главном катке Москвы видеотрансляцию с аналитикой данных в 4K-качестве через пилотную тестовую сеть 5G МТС на ВДНХ. Это один из возможных сценариев практического применения 5G-технологий и нейронных сетей, который может применяться в режиме реального времени для повышения комфорта и безопасности жителей городов.

Для демонстрации умного видеонаблюдения МТС организовала онлайн-трансляцию с HD-видеокамеры 360º по сети 5G, что обеспечивает видеотрансляции сверхвысокое разрешение и минимальные задержки в передаче данных. Информация с камеры поступает на сервер видеоаналитики для обработки нейронными сетями ИТ-компании «Ситроникс». Искусственный интеллект оценивает среднюю скорость движения, количество падений и столкновений, соотношение катающихся детей и взрослых. В зависимости от потребностей, ИИ может также определять плотность потока катающихся, использование средств индивидуальной защиты и даже преобладающий цвет одежды тех, кто на коньках. Анализ метрик помогает составлять расписание сеансов, распределять посещаемость, группировать посетителей с учетом возраста, снизить число инцидентов на льду.

В перспективе видеоаналитика с использованием сетей 5G может использоваться для оптимизации городских транспортных потоков, обеспечения безопасности дорожного движения и при организации спортивно-развлекательных мероприятий – футбольных чемпионатов, городских эстафет, работы парков развлечений, Дня города и других. Это позволит муниципальным образованиям в несколько раз сократить количество устройств видеонаблюдения на объектах и снизить расходы на создание кабельной инфраструктуры.

«МТС продолжает разрабатывать и демонстрировать сценарии практического применения технологий на сети пятого поколения, чтобы оперативно и качественно внедрить их после официального запуска сетей 5G в России. Все примеры и тестовые запуски имеют большое значение не только для Москвы, но и для других крупных городов, коммерческих предприятий и особо охраняемых территорий», — комментирует коммерческий директор бизнес-рынка московского региона МТС Андрей Панагушин.

МТС запустила сеть 5G в диапазонах 28 ГГц и 4,9 ГГц на ВДНХ в двух зонах: в районе павильона «Умный город» Департамента информационных технологий Москвы. Эта пилотная зона в первую очередь рассчитана на тестирование решений Smart City, в том числе, направленных на повышение безопасности, развитие транспортной системы и систем управления городскими службами и разработку для города продуктов на основе дополненной и виртуальной реальности; на территории лаборатории 5G для стартапов, разрабатывающих продукты на основе сети пятого поколения по целому ряду направлений, в том числе, в сфере облачного рендеринга, удаленного воспроизведения игр, стриминга нового формата (Ultra HD, VR/AR, 360˚), IoT и новых форматов вычисления и хранения данных.