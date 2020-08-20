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МТС запустила первую в Томске пилотную сеть 5G

Телеком Мобильная связь Маркет
, Текст: Эльяс Касми

ПАО «МТС» при содействии администрации Томской области, запустила в Томске первую пилотную сеть связи «пятого» поколения на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и АО «НПФ «Микран», одного из ведущих разработчиков и производителей телекоммуникационного оборудования в России.

Сеть 5G МТС в Томске развернута с использованием 5G-ready оборудования Ericsson Radio System в диапазоне 27 ГГц и обеспечивает indoor-сигналом две пилотные зоны: бизнес-инкубатор ТУСУРа и производственные площадки завода «Микран». На церемонии запуска пилотной сети МТС в Томске были продемонстрированы возможности технологии 5G с использованием смартфона Samsung Galaxy S20+: видеозвонки, скачивание приложений и файлов с достижением пиковой скорости 2 Гбит/сек.

Администрация Томской области, МТС, ТУСУР и «Микран» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве для реализации инновационных проектов в сфере развития сетей 5G и микроэлектроники, а также разработки отечественных 5G-радиомодулей. Доступ к инфраструктуре 5G расширит возможности томских ученых и разработчиков в создании и тестировании инновационных решений.



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