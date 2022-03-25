Госсайты пока не смогли отказаться от западных шрифтов, изгнанных из ГОСТов

В начале марта 2022 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил до 11 марта 2022 г. перевести все российские госсайты в Рунет и исключить любое использование ими иностранных ресурсов. Тем не менее, многие из них до сих пор пользуются американскими шрифтами, которые, меж тем, давно исключены из ГОСТов. Также они пользуются западными средствами верификации, той же reCAPTCHA от Google.

Поручение не исполнено

Сайты многочисленных государственных ведомств России по-прежнему используют иностранные шрифты, загружая их с зарубежных серверов, пишет «Коммерсант». Это идет вразрез с поручением вице-премьера Дмитрия Чернышенко по прекращению использования госсайтами тех или иных иностранных ресурсов, данным в начале марта 2022 г. Контроль за выполнением данного требования осуществляло Минцифры, срок выполнения – до 11 марта 2022 г.

На 25 марта 2022 г. сайты отечественных госведомств подгружали шрифты с серверов Google, а также использовали шрифты Monotype – все это американские разработки.

Американские шрифты на момент публикации материала продолжали использовать сайты Минприроды и Правительства России, а также порталы Следственного комитета России и Федеральной налоговой службы. В этом же замечены и веб-ресурсы ряда региональных ведомств. Они обращаются к Google Fonts и Fonts.com, а также Font Awesome.

Шрифтами все не ограничивается

Наряду с западными шрифтами госсайты продолжают пользоваться и другими иностранными компонентами. Например, на сайтах российского МЧС и правительства Ростовской области все еще применяется сервис reCAPTCHA, разработанный Google, а счетчик Analytics этой же компании найден на публичной кадастровой карте Росреестра.

Импортозамещение в сегменте сайтов госведомств застопорилось

По информации издания, это далеко не все нарушения подобно рода. Портал Следственного комитета уличен в использовании принадлежащей Financial Times библиотеки Polyfill.io, а сайт Рособрнадзора работает с библиотекой jQuery, которую загружает с сервера StackPath.

Ответ Минцифры

В Минцифры заявили изданию, что на корректировку сайтов и их перевод на полностью отечественные «рельсы» требуется время. Также они сослались на то, что в госорганах работа по такой корректировке «более сложная и продолжительная, поскольку регламентируется множеством документов».

В качестве еще одной причины, по которой госсайты до сих пор используют иностранные компоненты, в Минцифры назвали проблему с подрядчиками. «У некоторых ведомств нет собственных ресурсов для развития сервисов, им непросто найти подрядчика и внести необходимые корректировки», – заявили представители ведомства.

На вопрос CNews о сроках полного отказа от использования в сайтах российских госструктур иностранных разработок представители Минцифры ответили: «Сейчас Минцифры прорабатывает механизм регулярного мониторинга, который позволит системно работать с ресурсами». Также они добавили, что «шрифты не всегда “подтягиваются” с внешних ресурсов, все зависит от реализации».

К импортозамещению все готово

Следует обратить внимание, что среди причин, по которым госведомства по-прежнему используют иностранные шрифты, нет ни одной, указывающей на отсутствие у них отечественных аналогов. Связано это с тем, что в России собственные шрифты есть, и их довольно много. Более того, иностранные шрифты были изгнаны из ГОСТов еще в марте 2021 г. Тогда же всем госорганам было предписано переходить на шрифты российской разработки.

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К примеру, в России с 2019 г. существует серия шрифтов PT Astra, разработанная специалистами компании «Паратайп» специально для Astra Linux. Поначалу она состояла из шрифтов PT Astra Serif и PT Astra Sans, являющихся полной метрически идентичной заменой шрифта Times New Roman. В июне 2021 г. компания Astra Linux включила в состав одноименного российского дистрибутива Linux шрифт PT Astra Fact. Это полный аналог шрифта Verdana, который в марте 2021 г. был исключен из российских ГОСТов. За разработкой PT Astra Fact стоит все та же «Паратайп».

В октябре 2019 г. CNews писал, что шрифты PT Astra Sans и PT Astra Serif вошли в состав российского пакета офисных программ «МойОфис». Это разработка компании «Новые облачные технологии», представляющая собой отечественный аналог американского Microsoft Office. Пакет «МойОфис» в настоящее время используется во многих госведомствах. Например, еще осенью 2019 г. власти Москвы закупили 589 лицензий на не него на сумму 5,24 млн руб.

По мнению директора по продуктовому маркетингу «МойОфис» Петра Щеглова, госведомства до сих пор используют иностранные шрифты в своих сайтах просто по привычке. «Основная причина – привычка и пропаганда того, что вы можете сделать сайт за пять минут из готовых блоков. Вся индустрия разработки сайтов построена на том, что все, что вам нужно сделать – это просто взять готовый кубик и соединить его с другим готовым кубиком. В рамках такой идеологии не только существует открытая коллекция шрифтов и коллекция элементов, но еще и всевозможным образом продвигается их повсеместное использование. Во всех руководствах делается упор именно на эти коллекции – возьмите готовый блок, и не думайте о том, как он работает и что он делает, – сообщил он CNews.

Петр Щеглов добавил, что «в условиях санкционного давления на Россию, такой путь порождает дополнительные и совершенно ненужные риски» «Заменить иностранную библиотеку шрифтов не сложно – можно использовать свободно распространяемые шрифты, например, XO_Fonts, которые можно бесплатно скачать с сайта “МойОфис”», – подытожил он.

Российские шрифты как ответ американским санкциям

Активная разработка отечественных шрифтов началась во второй половине прошлого десятилетия, и причиной тому послужили американские санкции. Например, в конце 2016 г. компания Monotype отказала Astra Linux в праве включить шрифты Times New Roman и Arial в свою одноименную операционную систему.

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В качестве причины представители Monotype Imaging упомянули санкции США против российских компаний, сотрудничающих с Минобороны, а поводом для отказа, по данным «Коммерсанта», стало упоминание об участии разработчика Astra Linux в работе международного авиасалона МАКС.

Но этим в итоге все не ограничилось. В декабре 2018 г. все та же американская Monotype (ей принадлежат права на шрифты Times New Roman, Arial, Courier New и ряд других) отказалась предоставить лицензии на их использование в российском ПО.