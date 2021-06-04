Россияне создали замену знаменитому американскому шрифту, который недавно вычистили из ГОСТов

Компания Astra Linux включила в состав одноименного дистрибутива Linux шрифт PT Astra Fact. Это полный аналог шрифта Verdana, который в марте 2021 г. был исключен из российских ГОСТов. Разработкой PT Astra Fact занималась отечественная компания «Паратайп».

Импортозамещение шрифтов

Российская группа компаний Astra Linux выпустила новый отечественный шрифт PT Astra Fact. Как сообщили CNews представители Astra Linux, это полноценная замена американского шрифта Verdana, разработанный дизайнером Мэтью Картером (Matthew Carter) по заказу Microsoft и использующийся в Windows и Office. Права на шрифт принадлежат компании Monotype Imaging.

Разработкой шрифта PT Astra Fact занималась российская компания «Паратайп» по заказу ГК Astra Linux. Он стал частью операционной системы Astra Linux и полностью заменил в нем Verdana. Теперь Astra Fact используется во всех элементах интерфейса отечественного дистрибутива Linux – в названиях пунктов меню, в подписях к кнопкам, окнах подсказок, в списке шрифтов для набора текстов и т. д.

На момент публикации материала шрифт Astra Fact был доступен для самостоятельной интеграции в ОС пользователем. В будущем он будет использоваться в интерфейсе Astra Linux по умолчанию.

Подробнее о новинке

В основе PT Astra Fact лежит семейство шрифтов Fact, разработанных специалистами «Паратайп». Его основная особенность заключается в качественном отображении символов при отключенных режимах сглаживания, в режимах субпиксельного и серого (Grayscale) сглаживания, а также в черно-белом (Black&White) режиме. Разработчики добились хорошей читаемости текста на экранах различного разрешения, включая мобильные устройства и 4К-мониторы.

Теперь россияне могут отказаться от использования Verdana и перейти на отечественный PT Astra Fact

Как сообщили CNews представители Astra Linux, PT Astra Fact – это закрытый шрифт. «Он содержит «ноу-хау» компаний ГК Astra Linux и “Паратайп”. В данном случае для шрифта есть два правообладателя. Авторское право принадлежит разработчику шрифта компании “Паратайп”. Право на использование принадлежит заказчику разработки – ГК Astra Linux», - рассказали они.

Специалисты «Паратайп», как рассказали CNews в ГК Astra Linux, работали над шрифтом около года. Для обеспечения разработки и тестирования шрифта был создан специальный технологический стенд и разработаны соответствующие методики тестирования.

На запрос CNews о наличии у компании планов по разработке других шрифтов, аналогичных американским, директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын ответил отрицательно. «В краткосрочной перспективе планов по разработке других шрифтов нет. Если появятся основания для этого, то компания пересмотрит свои планы в этом вопросе», – заявил он.

Зачем россиянам собственные шрифты

Astra Fact стал третьим по счету в коллекции Astra Linux. В 2019 г. компания «Паратайп» разработала для нее PT Astra Serif и PT Astra Sans, ставшие полной метрически идентичной заменой шрифта Times New Roman.

PT Astra, отечественный заменитель Times New Roman

Необходимость разработки шрифтов PT Astra Serif и PT Astra Sans была связана с современной геополитической ситуацией в мире и непрекращающимся потоком американских санкций. Напряженные отношения между США и Россией затронули шрифты в декабре 2018 г.

Права на целый ряд популярных шрифтов, включая Verdana, Times New Roman, Arial, Courier New и ряд других, принадлежат американской компании Monotype Imaging. В декабре 2018 г. она отказалась предоставить лицензии на их использование в российском ПО, в том числе и в операционных системах.

«Чтобы применять зарубежные проприетарные шрифты, нужно приобрести лицензии у их правообладателя – Monotype Imaging. При этом в лицензионное соглашение заложена юрисдикция США, и риски, связанные с нарушением их санкционного законодательства, достаточно серьезны. Поэтому для Astra Linux создаются импортонезависимые отечественные шрифты. Создание PT Astra Fact — это закономерный шаг на пути создания и развития российских цифровых продуктов», – рассказал CNews коммерческий директор компании «Паратайп» Сергей Бобрышев.

«Применение этих шрифтов (PT Astra Serif и PT Astra Sans, - прим. CNews) позволяет избежать исков со стороны правообладателя и ситуаций, когда внешний вид документа искажается, потому что шрифт, использованный при его создании, отсутствует в ОС Astra Linux», – сообщили CNews представители ГК Astra Linux.

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Ситуация со шрифтом PT Astra Fact, как утверждает Роман Мылицын, несколько иная. «Одной из причин разработки шрифта стало расширение спектра устройств, на которых применяется ОС Astra Linux, начиная от устройств коллективного отображения с 4К-мониторами, до мобильных устройств с сенсорными экранами или промышленных устройств с экранами малого разрешения без возможности сглаживания шрифтов», – рассказал он CNews.

«Разработка интерфейсного шрифта стала очередным шагом в системной работе над повышением привлекательности ОС и предоставление пользователям современных и красивых решений в области интерфейса, что никак не связано с санкционной политикой США», – подытожил Роман Мылицын.

Как все начиналось

Запретив в декабре 2018 г. российским разработчикам использовать ее шрифты, Monotype Imaging не создала прецедент. Впервые подобная ситуация произошла двумя годами ранее, в конце 2016 г.

Она развернулась как раз вокруг ГК Astra Linux. Компания тогда получила отказ Monotype Imaging в праве включить шрифты Times New Roman и Arial в состав своей ОС. В качестве причины представители Monotype Imaging упомянули санкции США против российских компаний, сотрудничающих с Минобороны, а поводом для отказа, по данным «Коммерсанта», стало упоминание об участии разработчика Astra Linux в работе международного авиасалона МАКС.

Как отреагировало государство

Российские власти, продвигая импортозамещение программных и аппаратных разработок в госсекторе, обратили свое внимание и на американские шрифты. В мае 2018 г. Росстандарт скорректировал ГОСТ Р 7.0.97 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов». После изменений из него исчезли все упоминания шрифтов компании Monotype Imaging.

Активный переход российских госкорпораций и различных компаний на использование отечественных шрифтов началось весной 2019 г. К примеру, в числе первых это сделала Ульяновская область. Указом ее губернатора №41 от 20 мая 2019 г. было инициировано использование шрифтов семейства PT Astra в госструктурах этого региона.

В том же 2019 г. шрифты PT Astra стали появляться в программных продуктах других российских разработчиков. Например, в октябре 2019 г. они вошли в состав российского пакета офисных программ «Мой офис». Это разработка компании «Новые облачные технологии», представляющая собой отечественный аналог американского Microsoft Office.

Появление этих шрифтов в «Мой офис» позволило ускорить переход на их использование ряда госструктур. Например, в конце ноября 2019 г. власти Москвы закупили 589 лицензий «Моего офиса» стоимостью 5,24 млн руб.

Шрифты PT Astra Sans и PT Astra Serif теперь используются и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН). В конце декабря 2020 г. ведомство приобрело около 6300 компьютеров российской сборки с предустановленными на них отечественными ОС «Альт рабочая станция 9» и офисным пакетом «Мой офис стандартный».

Новый этап борьбы с иностранными шрифтами в России начался в марте 2021 г. Как сообщал CNews, Росстандарт прописал в ГОСТе рекомендацию по использованию госорганами свободно распространяемых и российских шрифтов вместо американских Times New Roman, Arial и других.