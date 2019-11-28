Власти Московской области закупили на миллионы российское офисное ПО

«Централизованная бухгалтерия Московской области» закупила 589 лицензий «Моего офиса» стоимостью 5,24 млн руб. Пакет содержит необходимые офисные приложения и дает возможность совместного редактирования документов. Считается российским конкурентом Microsoft Office.



Закупки «Бухгалтерии»

ГКУ МО «Централизованная бухгалтерия Московской области» закупила 589 лицензий российского офисного ПО «Мой офис Стандартный» на сумму 5,24 млн руб. Закупка была проведена по итогам двух аукционов, данные о которых можно найти на сайте госзакупок. «Централизованная бухгалтерия» является государственным казенным учреждением, подведомственным Министерству экономики и финансов Московской области. Занимается бухгалтерским обслуживанием различных госорганов и госучреждений.

Первый аукцион состоялся 10 октября 2019 г. Согласно контракту, была закуплена 151 лицензия «Моего офиса» общей стоимостью 1,34 млн руб. Участником аукциона была признана только одна компания, подавшая заявку — ООО «Русские программы». Она и стала победителем.

Второй аукцион прошел 23 октября 2019 г. В рамках контракта было закуплено 438 лицензий «Моего офиса». Их стоимость составила почти 3,9 млн руб. На конкурс была подана только одна заявка — от ООО «Русские программы», которое стало победителем и в этом случае.

Как сообщила CNews компания «Новые облачные технологии» (НОТ), разработчик пакета «Мой офис», закупке предшествовало предварительное тестирование, целью которого было проверить, соответствует ли функциональность ПО ожиданиям заказчика. «Мой офис» будет внедрен в «Централизованной бухгалтерии Московской области» до начала II квартала 2020 г.

По словам гендиректора НОТ Дмитрия Комиссарова, «на рынке программного обеспечения для госструктур, органов власти и различных ведомств сформировался важный тренд — сотрудникам требуется возможность совместной работы над документами внутри защищенной инфраструктуры». «Мой офис» располагает функциями, необходимыми для удовлетворения этого запроса.

Что умеет «Мой офис»

Пакет офисных программ «Мой офис» представляет собой платформу совместного редактирования для всех типов документов и хранения файлов, а также полный набор современных офисных приложений для ОС Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Tizen и «Аврора». Продукт включает в себя собственный почтовый сервер и клиент «Мой офис почта», который может быть развернут в инфраструктуре заказчика. С марта 2016 г. входит в Единый реестр российского ПО.

«Мой офис» в редакции «Стандартный» предназначен для работы с документами в государственных организациях и крупных коммерческих предприятиях. Работает без подключения к сети.

Власти Московской области закупили отечественное офисное ПО

Разработка пакета начата 2013 г. с целью создания продукта, готового к эксплуатации в частном облаке. Широким массам «Мой офис» стал доступен весной 2015 г. Он считается российским конкурентом Microsoft Office. С 2017 г. продукт заработал на компьютерах «Таволга терминал», построенных на отечественных процессорах «Байкал».

В феврале 2018 г. импортозамещение офисного ПО состоялось в ТАСС — информагентство установило «Мой офис Стандартный» на рабочих местах своего административного аппарата. В апреле 2019 г. CNews писал о планах «Почты России» по переводу всех филиалов на «Мой офис» в течение ближайших трех лет.

Чем занимается НОТ

Около 48,3% акций НОТ принадлежит Андрею Чеглакову. Это известный ИТ-бизнесмен, который в 1990-х гг. был совладельцем компании Steepler, выпускавшей, в числе прочего, игровую телеприставку Dendy. В 2000-х гг. Чеглаков работал на руководящих постах на госпредприятии «Гознак», затем некоторое время был вице-президентом «Ростелекома». Также владел собственной командой в «Формуле-1» — Marussia.

Ранее в числе миноритарных акционеров НОТ были немцы Матиас Варниг (Matthias Warnig) и Томас Хендель (Thomas Hendel). Варнинг считается давним знакомым нынешнего Президента России Владимира Путина по работе в разведке ГДР. Хендель до недавнего времени был топ-менеджером «Роснефти».

В апреле 2019 г. Хендель, Варниг и еще один миноритарный акционер НОТ, адвокат Алексей Кирсанов, продали свои доли Чеглакову. В число миноритарных акционеров НОТ также входит бывший топ-менеджер госкорпорации «Ростех» Василий Цуприк. В мае 2019 г. 29,5% акций НОТ были выкуплены «Лабораторией Касперского».

Сейчас у НОТ 1 тыс. корпоративных и государственных заказчиков. Компания продала 200 тыс. лицензий на свои продукты, а также безвозмездно поставила лицензии в 5 тыс. школ. По итогам 2018 г., согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка НОТ составила 154 млн руб., чистый убыток — 259 млн руб. Комиссаров обещает выйти на прибыль по итогам 2020 г.