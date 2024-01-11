Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Ритейл Розница Техника
|

В популярных интернет-магазинах продаются дорогущие видеокарты с выпаянными процессором и памятью. Полиция ничего не предпринимает. Опрос

Пользователь популярного сервиса по продаже подержанных вещей купил флагманскую и очень дорогую видеокарту GeForce 4090, с которой, как выяснилось позже, сняли процессор и видеопамять. Обращение в полицию ничего не дало – стражи правопорядка отказались заводить дело.

Когда чего-то не хватает

Компьютерный энтузиаст, проживающий в Гонконге, столкнулся с мошенничеством при покупке подержанной видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090 на популярном в этой стране сервисе с объявлениями. Купленный им ускоритель оказался разукомплектован – с печатной платы выпаяли модули видеопамяти и непосредственно графический процессор, то есть самые дорогие компоненты любой видеокарты, пишет портал Tom’s Hardware.

Этот случай произошел на известной площадке Carousell, и за карту покупатель заплатил около $1600 (142,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 января 2024 г.). Цена вполне оправдана – 4090 является флагманской картой Nvidia, и в России цены на нее начинаются от 200 тыс. руб. (за новые экземпляры).

msi62.jpg
Фото: hkepc.com
Кажется, чего-то не хватает

Подлог покупатель обнаружил не сразу, хотя, как он думал, он предпринял все меры предосторожности, чтобы не нарваться на неприятности. По его словам, он пытался обратиться в полицию Гонконга, но стражей правопорядка не очень заинтересовало случившееся с ним.

Не доверяй, всегда проверяй

Выбрав нужную ему карту на Carousell, покупатель договорился с продавцом о личной встрече и о том, чтобы передача денег тоже была строго при встрече, когда продавец покажет товар. Тот согласился на эти условия, и в итоге сделка состоялась.

При встрече покупатель лишь визуально осмотрел карту – он никак не мог узнать, что на печатной плате нет ключевых компонентов, так как сверху она закрыта массивной системой охлаждения. Внешне ускоритель выглядел точно так же, как на снимках из объявления, и покупателю этих доказательств подлинности товара хватило.

msi61.jpg

Карты 4090 - одни из самых дорогих в мире

Дома новоиспеченный обладатель GeForce 4090 установил карту в компьютер, включил его и увидел, что на ускорителе загорелась фирменная подсветка, что он воспринял за признак его исправности. Однако изображение на экране не появилось – ни после первого запуска, ни после череды следующих.

Когда ремонт нецелесообразен

Еще одним признаком неисправности карты было то, что вентиляторы в системе охлаждения не вращались после включения ПК. Покупатель решил отнести дорогую карту в ремонтную мастерскую, чтобы узнать, что конкретно с ней не так, однако вердикта, вынесенного специалистом по ремонту, он никак не ожидал.

for6.jpg
Фото: Christian Wiediger / Unsplash
Покупка подержанных видеокарт - слишком рискованная затея в современном мире

Отсутствие графического процессора и видеопамяти вскрылось при разборке карты в сервис-центре. Вернуть карту покупатель не в состоянии, так как не может выйти на связь с продавцом. Единственное, что ему оставалось – это выложить в Сеть пост с описанием истории, в которой он оказался.

Высокий рейтинг ничего не значит

Одним из критериев выбора продавца на Carousell в данном случае было наличие у него большого количества отзывов других покупателей. Как выяснилось, это не является гарантией защиты от мошенничества. Tom’s Hardware привел несколько примеров, когда высокий рейтинг был лишь фикцией: так, в 2022 г. другой покупатель приобрел на портале Newegg карту 4090, но вместо нее получил в коробке несколько металлических блоков

Возможная причина обмана

Вероятность купить видеокарту без процессора или памяти хоть и есть, но все же она минимальна. Однако в Китае и Гонконге шанс попасть в подобную ситуацию выше, чем в других странах – CNews писал, что предприимчивые китайцы массово скупают карты 4090 и выпаивают из них память и процессоры, чтобы затем собрать на их основе более компактные ускорители для систем высокопроизводительных вычислений.

В данном случае оригинальные печатные платы и комплектные системы охлаждения остаются невостребованными. Еще в ноябре 2023 г. звучало предположение, что в скором будущем они могут появиться на сайтах объявлений под видом полностью функционирующих видеокарт. Вполне возможно, что именно на такое объявление и наткнулся на Carousell покупатель из Гонконга.

Managed Kubernetes on Bare Metal: перспективы выделенных серверов в управлении контейнерами
Маркет


Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риска ограничений

«Аквариус» поставил 35 тысяч ПК в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области

Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков

Конец прекрасной эпохи. Закрывается крупнейший в мире интернет-архив ПО для легендарной OS/2

Александр Шойтов, замглавы Минцифры в интервью CNews: К 2025 году появятся российские стандарты постквантовой криптографии

ИИ открыл вещество, которое сможет заменить литий в аккумуляторах

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Бесплатная замена Windows: обзор российских операционных систем для ПК и ноутбуков

Обзор моющего беспроводного пылесоса Dreame H11 Core: больше, чем просто мытье полов

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Сейсмологи выяснили, откуда взялся непонятный тонкий слой над ядром Земли

Ликбез RnD.CNews: насколько реальны призраки с научной точки зрения

Самые интересные космические открытия 2023 года
Показать еще