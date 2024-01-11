В популярных интернет-магазинах продаются дорогущие видеокарты с выпаянными процессором и памятью. Полиция ничего не предпринимает. Опрос

Пользователь популярного сервиса по продаже подержанных вещей купил флагманскую и очень дорогую видеокарту GeForce 4090, с которой, как выяснилось позже, сняли процессор и видеопамять. Обращение в полицию ничего не дало – стражи правопорядка отказались заводить дело.

Когда чего-то не хватает

Компьютерный энтузиаст, проживающий в Гонконге, столкнулся с мошенничеством при покупке подержанной видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090 на популярном в этой стране сервисе с объявлениями. Купленный им ускоритель оказался разукомплектован – с печатной платы выпаяли модули видеопамяти и непосредственно графический процессор, то есть самые дорогие компоненты любой видеокарты, пишет портал Tom’s Hardware.

Этот случай произошел на известной площадке Carousell, и за карту покупатель заплатил около $1600 (142,1 тыс. руб. по курсу ЦБ на 11 января 2024 г.). Цена вполне оправдана – 4090 является флагманской картой Nvidia, и в России цены на нее начинаются от 200 тыс. руб. (за новые экземпляры).

Подлог покупатель обнаружил не сразу, хотя, как он думал, он предпринял все меры предосторожности, чтобы не нарваться на неприятности. По его словам, он пытался обратиться в полицию Гонконга, но стражей правопорядка не очень заинтересовало случившееся с ним.

Не доверяй, всегда проверяй

Выбрав нужную ему карту на Carousell, покупатель договорился с продавцом о личной встрече и о том, чтобы передача денег тоже была строго при встрече, когда продавец покажет товар. Тот согласился на эти условия, и в итоге сделка состоялась.

При встрече покупатель лишь визуально осмотрел карту – он никак не мог узнать, что на печатной плате нет ключевых компонентов, так как сверху она закрыта массивной системой охлаждения. Внешне ускоритель выглядел точно так же, как на снимках из объявления, и покупателю этих доказательств подлинности товара хватило.

Карты 4090 - одни из самых дорогих в мире

Дома новоиспеченный обладатель GeForce 4090 установил карту в компьютер, включил его и увидел, что на ускорителе загорелась фирменная подсветка, что он воспринял за признак его исправности. Однако изображение на экране не появилось – ни после первого запуска, ни после череды следующих.

Когда ремонт нецелесообразен

Еще одним признаком неисправности карты было то, что вентиляторы в системе охлаждения не вращались после включения ПК. Покупатель решил отнести дорогую карту в ремонтную мастерскую, чтобы узнать, что конкретно с ней не так, однако вердикта, вынесенного специалистом по ремонту, он никак не ожидал.

Отсутствие графического процессора и видеопамяти вскрылось при разборке карты в сервис-центре. Вернуть карту покупатель не в состоянии, так как не может выйти на связь с продавцом. Единственное, что ему оставалось – это выложить в Сеть пост с описанием истории, в которой он оказался.

Высокий рейтинг ничего не значит

Одним из критериев выбора продавца на Carousell в данном случае было наличие у него большого количества отзывов других покупателей. Как выяснилось, это не является гарантией защиты от мошенничества. Tom’s Hardware привел несколько примеров, когда высокий рейтинг был лишь фикцией: так, в 2022 г. другой покупатель приобрел на портале Newegg карту 4090, но вместо нее получил в коробке несколько металлических блоков

Возможная причина обмана

Вероятность купить видеокарту без процессора или памяти хоть и есть, но все же она минимальна. Однако в Китае и Гонконге шанс попасть в подобную ситуацию выше, чем в других странах – CNews писал, что предприимчивые китайцы массово скупают карты 4090 и выпаивают из них память и процессоры, чтобы затем собрать на их основе более компактные ускорители для систем высокопроизводительных вычислений.

В данном случае оригинальные печатные платы и комплектные системы охлаждения остаются невостребованными. Еще в ноябре 2023 г. звучало предположение, что в скором будущем они могут появиться на сайтах объявлений под видом полностью функционирующих видеокарт. Вполне возможно, что именно на такое объявление и наткнулся на Carousell покупатель из Гонконга.

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