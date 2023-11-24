Чтобы прорваться сквозь санкции США, Китай уничтожает тысячи дефицитных игровых видеокарт Nvidia. Схема суперхитрая и мегатехнологичная

По всему Китаю заработали заводы, превращающие игровые карты GeForce 4090 в специальные ускорители для искусственного интеллекта. Во всем мире эти карты в очень большом дефиците, а Китай закупил тысячи их. Это новая идея КНР по обходу санкций США, запрещающих экспорт в эту страну настоящих ускорителей ИИ.

Неиссякаемая китайская смекалка

Китайские заводы разбирают тысячи игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 4090 самых разных производителей и затем превращают их в ускорители для искусственного интеллекта, пишет канадский портал WCCFTech. Связано это с недавним решением властей США, согласно которому Nvidia, AMD и Intel больше не имеют права продавать своим китайским партнерам чипы для искусственного интеллекта.

Это вторая, более жесткая версия этого запрета – ранее компаниям просто нельзя было экспортировать КНР ускорители определенной производительности, и Nvidia просто создала менее мощные ускорители и продолжила вести с Китаем бизнес, находясь в полностью легальном поле.

Карты 4090 – это самые передовые игровые видеоускорители в мире. Пока что это очень дефицитные решения, не без влияния Китая, и потому цены на них в некоторых странах давно перевалили за $2000 (176,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 ноября 2023 г.). В России, к примеру, карта Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC [GV-N4090GAMING OC-24GD] в сети DNS на момент выпуска материала стоила 238 тыс. руб.

Успеть в последний вагон

GeForce 4090 тоже подпадают под действие запрета властей США, но лишь с недавнего времени. Китай успел закупить огромные по своим масштабам партии и принялся делать из них «Франкейнштейнов». До введения запрета в КНР были отгружены партии карт самых разных вендоров, включая Palit, Gigabyte и ушедшую из России Asus, и теперь по всей стране работают тысячи мини-заводов, сотрудники которых выпаивают с печатных плат модули памяти и графические процессоры, а также ряд других электронных компонентов.

Суть в следующем. Возможностей карт 4090, особенно если их много, вполне хватает для обработки задач, связанных с искусственным интеллектом. Притом для этого даже не требуется особых изменений на программном уровне, но в плане аппаратного обеспечения эти карты все же требуют доработок.

Фото: Chiphell Останки оригинальных карт китайцы сбывают по бросовым ценам

Подавляющее большинство 4090 – это очень тяжелые ускорители с массивной системой охлаждения, занимающие по три, а иногда и вовсе по четыре слота в системном блоке. Для использования в серверах они не годятся – во-первых, они занимают слишком много места, во-вторых, самая часто встречающаяся конструкция системы охлаждения, когда сверху на карте расположены три кулера, в ряд, является не очень эффективной внутри серверов.

Максимальная практичность

Рабочие на китайских заводах вручную разбирают каждую карту GeForce RTX 4090, избавляя их сначала от системы охлаждения, а затем и от ключевых электронных компонентов. После этого электроника переносится на специально разработанную для этих целей «эталонную» печатную плату, которая, как пишет WCCFTech, «дает графическим процессорам AD102 и памяти GDDR6X новую жизнь».

После этого сверху на плату устанавливается новая система охлаждения турбинного типа, лучше подходящая для работы в серверах. Итоговый результат – получившаяся плата, не теряя в производительности и не рискуя выйти из строя из-за перегрева, начинает занимать всего два слота расширения.

Фото: Baidu GeForce 4090 Китай edition

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Каждый экземпляр китайского ускорителя на базе 4090 проходит тщательное тестирование, включая проверку их производительности в популярных бенчмарках. Для этого используются, в частности, программы 3DMark и Furmark, а после них карты проверяются в различных приложениях искусственного интеллекта.

Карты, прошедшие все испытания, упаковываются и рассылаются по всему Китаю. Получателями являются компании, занимающиеся искусственным интеллектом.

Безотходное производство

Массовое «вскрытие» заводских игровых карт 4090 и отчуждение от них микросхем памяти и GPU привело к тому, что рынок Китая захлестнула волна «голых» печатных плат от этих видеокарт, а заодно и штатных систем охлаждения. Для тех, кто занимается перепаковкой 4090, эти компоненты являются мусором, но и на нем они пытаются заработать – платы и кулеры они продают по очень низким ценам, менее чем за $50 (4440 руб.).

Покупателями этих компонентов могут выступить сервисные центры. Во-первых, на платах сохранена вся «обвязка», то есть это, по сути, электронные «доноры». Во-вторых, почти все имеющиеся в продаже или ранее проданные экземпляры 4090 имеют общую проблему – дефектный 12-пиновый разъем питания, подверженный перегреву и оплавлению. А это значит, что рано или поздно эти карты с очень высокой вероятностью окажутся на ремонтном столе.

Китай все испортил

Как пишет WCCFTech, общемировой дефицит 4090 и рост цен на них – это следствие, в том числе, стремления Китая закупить как можно больше таких карт до вступления в силу запрета на их экспорт. Nvidia, в частности, отдавала предпочтение именно китайским клиентам.

Причина этого, как оказалось, не только в слабости российской валюты

После вступления в силу запрета графические процессоры GeForce RTX 4090 больше не могут поставляться в Китай без соответствующей экспортной лицензии, по крайней мере, по официальным каналам. Эксперты портала надеются, что их поставки вернутся в норму в других регионах, и цены тоже начнут нормализоваться.